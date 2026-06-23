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23.06.2026, 09:01

Таможня в Актау предупредила о важных изменениях

Общество 0 1 456 Сергей Кораблев

С июля 2026 года в стране меняются правила ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов. Новые требования коснутся физических лиц, которые регулярно ввозят товары из стран ЕАЭС. О том, что изменится для покупателей и бизнеса, рассказал руководитель таможенного поста «Актау – Центр таможенного оформления» департамента государственных доходов по Мангистауской области Канат Биаманов, сообщает Lada.kz.

Фото сгенерировано при помощи ИИ
Фото сгенерировано при помощи ИИ

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В 2026 году в Казахстане и странах Евразийского экономического союза вступил в силу ряд изменений в сфере таможенного регулирования. Основные нововведения направлены на цифровизацию процессов, борьбу с «серым» импортом и совершенствование контроля за электронной торговлей.

Одним из самых обсуждаемых изменений стали новые правила для покупателей зарубежных интернет-магазинов, таких как AliExpress, Temu, iHerb и других.

По словам руководителя таможенного поста «Актау – Центр таможенного оформления» Каната Биаманова, с 1 июля 2026 года товары электронной торговли выделяются в отдельную категорию.

При этом беспошлинный лимит сохраняется на уровне 200 евро. Однако если стоимость одной посылки превышает этот порог, будет взиматься таможенная пошлина в размере 5% от полной стоимости товара, но не менее одного евро за килограмм, а также НДС.

Еще одно изменение касается оформления таких посылок. Теперь декларирование будут осуществлять операторы электронной торговли или перевозчики. Самим покупателям заполнять декларации не потребуется.

Это значительно упрощает процесс для физических лиц, одновременно делая его более прозрачным, защищающим внутренний рынок, - отметил Канат Биаманов.

Изменения затронули и ввоз товаров из стран ЕАЭС.

С 1 января 2026 года введены четкие критерии, по которым определяется, является ли ввоз товаров физическим лицом предпринимательской деятельностью. Если объемы, частота или характер поставок свидетельствуют о коммерческих целях, потребуется полное таможенное оформление и уплата соответствующих платежей.

Продолжается и масштабная цифровизация таможенной системы.

С июня 2026 года на российско-казахстанской границе активно применяется система цифрового контроля товаров СПОТ. В августе планируется запуск единого диспетчерского центра таможни. Также модернизирован модуль оформления деклараций в системе KEDEN.

Для предпринимателей таможенные органы рекомендуют получать статус уполномоченного экономического оператора, который предоставляет ряд преимуществ и позволяет быстрее проходить контрольные процедуры.

Изменения коснулись и правил проведения таможенных проверок. С начала года введены новые механизмы взаимодействия с бизнесом, более четко регламентированы сроки подачи и рассмотрения возражений по результатам проверок.

Отдельно таможенные органы напоминают о действующих ограничениях на вывоз определенных категорий товаров из Казахстана без специальных разрешений. В их числе отдельные виды сырья, культурные ценности, растения и животные.

Жителям и предпринимателям рекомендуют заранее готовить все необходимые документы, внимательно следить за кодами ТН ВЭД и пользоваться услугами лицензированных таможенных брокеров при оформлении сложных грузов.

По словам Каната Биаманова, главная задача таможенных органов – обеспечить законный, прозрачный и максимально быстрый оборот товаров без создания лишних административных барьеров.

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