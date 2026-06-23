Госинспекция труда Мангистауской области сообщила о переезде

РГУ «Департамент Комитета государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан по Мангистауской области» сменило адрес и теперь ведет прием граждан в новом офисе, передает Lada.kz .

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Как сообщили в ведомстве, департамент переехал.

Новый адрес учреждения: Актау, 29 микрорайон, здание 220, жилой комплекс «Ажар», 1 этаж.

В департаменте просят жителей региона учитывать изменения при обращении по вопросам трудовых отношений, охраны труда, защиты прав работников и рассмотрения обращений граждан.

Напомним, специалисты государственной инспекции труда рассматривают жалобы на нарушения трудового законодательства, вопросы выплаты заработной платы, незаконного увольнения, условий труда и соблюдения трудовых прав работников.

Ранее департамент Комитета государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения РК по Мангистауской области ранее находился в 19 микрораойне.