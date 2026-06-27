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26.06.2026, 19:14

Рокировка общественных туалетов на набережной вызвала вопросы у жителей Актау

Общество 0 1 704 Сергей Кораблев

Почти два месяца назад на набережной 14 микрорайона демонтировали модульный общественный туалет, который ранее неоднократно становился объектом критики горожан. На его месте появился новый капсульный санитарный комплекс, однако судьба старого объекта до сих пор остается неизвестной. Горожане потребовали от властей объяснить причины замены и сообщить, куда именно перенесли прежний туалет, сообщает Lada.kz.

Фото автора, улучшенное при помощи ИИ
Фото автора, улучшенное при помощи ИИ

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Модульный общественный туалет, который горожане прозвали «музеем», демонтировали в начале мая. На его месте тут же появился новый капсульный санитарный комплекс. У жителей возникли новые вопросы. Горожане попросили чиновников разъяснить, зачем понадобилось убирать прежний объект и где он находится сейчас.

Жители также интересовались, какие гарантии есть, что новый туалет будет доступен для посетителей постоянно и не повторит судьбу своего предшественника.

В городском акимате сообщили, что вместо прежнего модульного туалета на набережной установлен новый капсульный санитарный комплекс. Его разместили по инициативе инвестора - ТОО «Qaz Smart Solutions» при поддержке областного управления туризма. Проект реализован за счет частных инвестиций.

Цель проекта - создание более комфортных условий для жителей и туристов, - отметили чиновники.

Рядом с санитарным объектом предусмотрено размещение кофейни. Сам комплекс был изготовлен по специальному заказу в Китае. В нем предусмотрены пять туалетных кабинок: две мужские, две женские и одна для людей с ограниченными возможностями. Также объект оборудован двумя санитарными узлами.

На входе установлен QR-код для обратной связи. В настоящее время объект работает в техническом режиме.

Место размещения нового объекта выбирал сам инвестор. По словам чиновников, данный участок отличается высокой проходимостью, поэтому акимат предоставил площадку для установки комплекса, заменив старый туалет новым.

Что касается демонтированного модульного туалета, то власти сообщили лишь, что в дальнейшем его планируется установить в другом месте города. Конкретный же адрес будущего размещения объекта в акимате назвать не смогли, а лишь пообещали предоставить дополнительную информацию позднее.

Напомним, информация о демонтаже модульного общественного туалета на набережной в 14 микрорайоне вызвала бурную реакцию в социальных сетях.

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