«Сколько гуляю – столько закрыт»: жители Актау снова пожаловались на неработающий туалет

Жители Актау вновь подняли вопрос работы общественного туалета в районе «Шляпы» в 7А микрорайоне. В акимате прокомментировали ситуацию, передает Lada.kz .

Фото: @911.aktau / Instagram

По словам горожан, объект регулярно закрыт, несмотря на высокий туристический сезон и большое количество отдыхающих на набережной.

Сколько гуляю – столько он закрыт. Без воды. Туристов много, детей много, а туалет не работает. Когда примут меры и откроют?, - обратился в редакцию Lada.kz один из читателей.

В Актауском городском акимате пояснили, что работа модульного туалета временно приостановлена из-за аварии на сетях водоснабжения.

В связи с порывом на трубопроводе питьевого водоснабжения работа модульного туалета временно приостановлена. В настоящее время проводятся мероприятия по заключению договора на выполнение работ по устранению аварийного порыва. Проведение ремонтно-восстановительных работ запланировано на 17 июня 2026 года, - сообщили в акимате.

После завершения ремонта и восстановления подачи воды объект обещают вернуть к работе в штатном режиме.

В целом, говорят в пресс-службе администрации, все общественные туалеты на набережной функционируют.

Напомним, проблема общественных туалетов на набережной и в туристических зонах Актау поднимается не впервые. Ранее жители неоднократно жаловались на закрытые санитарные объекты, отсутствие воды и неудовлетворительное состояние отдельных уборных в местах массового отдыха. Особенно остро этот вопрос становится летом, когда на побережье ежедневно отдыхают десятки горожан и гостей региона.

С учетом роста туристического потока и активного развития набережной вопрос доступности общественных туалетов остается одним из наиболее актуальных для населения.