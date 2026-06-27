В Мангистау выявлены более двухсот нарушений при проверке качества дорог

Фото пресс-службы мангистауского областного филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов»

С начала года инженеры регионального филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» провели 193 проверки. В ходе инспекций было отобрано 527 проб строительных материалов и выполненных работ. По результатам лабораторных исследований 233 пробы не соответствовали требованиям нормативно-технической документации.

Кроме того, с начала года специалисты выявили 76 дефектов, из которых на сегодняшний день устранено 33.

Среди наиболее распространенных нарушений – несоответствие толщины асфальтобетонного покрытия установленным требованиям, просадка дорожного полотна, недостаточное применение битумной эмульсии, а также повреждение и неправильная установка бордюрного камня.

По словам директора центра Адайбека Калиева, контроль качества осуществляется не только на этапе строительства.

Наша главная задача обеспечить качество дорожного строительства и ремонта на каждом этапе реализации проектов. По каждому выявленному нарушению подрядным организациям выдаются конкретные рекомендации, а их устранение находится на постоянном контроле. Это способствует эффективному использованию бюджетных средств и увеличению срока службы автомобильных дорог, - отметил руководитель филиала.

Помимо этого, в Мангистауской области продолжаются масштабные диагностические обследования автомобильных дорог. С помощью современной мобильной дорожной лаборатории проводится оценка технического состояния улично-дорожной сети, а участки, нуждающиеся в ремонте, определяются в цифровом формате. Такая работа позволяет более эффективно планировать развитие дорожной инфраструктуры и повышать качество автомобильных дорог региона.