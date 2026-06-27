18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
486.47
554.77
6.26
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
27.06.2026, 15:44

В Мангистау журналистам вручили ключи от новых квартир

Общество 0 1 149 Лиана Рязанцева

В преддверии профессионального праздника по поручению главы государства представителям средств массовой информации Мангистауской области вручили ключи от новых квартир, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Фото пресс-службы ведомства
Фото пресс-службы ведомства

Похожие новости

Новые квартиры получили редактор телеканала «Маңғыстау» Майра Болджанова и собственный корреспондент телеканала «Астана» по Мангистауской области Светлана Султангереева.

В торжественной обстановке аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай от имени главы государства вручил журналистам ключи от новых квартир и поздравил представителей отрасли с профессиональным праздником.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев неизменно высоко оценивает роль журналистов и их вклад в развитие общества. Сегодняшнее вручение ключей от новых квартир от имени Главы государства является ярким свидетельством всесторонней поддержки представителей отечественных средств массовой информации. Это заслуженная оценка вашего многолетнего добросовестного труда, профессионализма и преданности своему делу. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья, новых профессиональных достижений и дальнейших успехов, - сказал глава региона.

Майра Болджанова посвятила сфере журналистики более 22 лет. Трудовую деятельность начала в 2004 году редактором областного телеканала «Қазақстан-Ақтау». Сегодня работает редактором-корреспондентом службы новостей телеканала «Маңғыстау». Многодетная мать, опытный журналист, пользующийся заслуженным уважением коллег благодаря высокому профессионализму, ответственности и многолетнему труду. В канун профессионального праздника ей от имени президента Республики Казахстан был вручен ключ от новой трёхкомнатной квартиры.

Светлана Султангереева также более 22 лет работает в сфере средств массовой информации. В разные годы трудилась на телеканале «31 канал», в РТРК «Қазақстан» и других республиканских средствах массовой информации. С 2016 года является собственным корреспондентом телеканала «Астана» по Мангистауской области, регулярно освещая на республиканском уровне ключевые общественно-политические, социально-экономические и культурные события региона.

В акимате области отметили, что предоставление жилья журналистам – важная мера социальной поддержки, направленная на повышение качества жизни работников отрасли, создание благоприятных условий для их профессиональной деятельности и дальнейшее развитие региональной журналистики.

13
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь