В Мангистау журналистам вручили ключи от новых квартир

В преддверии профессионального праздника по поручению главы государства представителям средств массовой информации Мангистауской области вручили ключи от новых квартир, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Фото пресс-службы ведомства

Новые квартиры получили редактор телеканала «Маңғыстау» Майра Болджанова и собственный корреспондент телеканала «Астана» по Мангистауской области Светлана Султангереева.

В торжественной обстановке аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай от имени главы государства вручил журналистам ключи от новых квартир и поздравил представителей отрасли с профессиональным праздником.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев неизменно высоко оценивает роль журналистов и их вклад в развитие общества. Сегодняшнее вручение ключей от новых квартир от имени Главы государства является ярким свидетельством всесторонней поддержки представителей отечественных средств массовой информации. Это заслуженная оценка вашего многолетнего добросовестного труда, профессионализма и преданности своему делу. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья, новых профессиональных достижений и дальнейших успехов, - сказал глава региона.

Майра Болджанова посвятила сфере журналистики более 22 лет. Трудовую деятельность начала в 2004 году редактором областного телеканала «Қазақстан-Ақтау». Сегодня работает редактором-корреспондентом службы новостей телеканала «Маңғыстау». Многодетная мать, опытный журналист, пользующийся заслуженным уважением коллег благодаря высокому профессионализму, ответственности и многолетнему труду. В канун профессионального праздника ей от имени президента Республики Казахстан был вручен ключ от новой трёхкомнатной квартиры.

Светлана Султангереева также более 22 лет работает в сфере средств массовой информации. В разные годы трудилась на телеканале «31 канал», в РТРК «Қазақстан» и других республиканских средствах массовой информации. С 2016 года является собственным корреспондентом телеканала «Астана» по Мангистауской области, регулярно освещая на республиканском уровне ключевые общественно-политические, социально-экономические и культурные события региона.

В акимате области отметили, что предоставление жилья журналистам – важная мера социальной поддержки, направленная на повышение качества жизни работников отрасли, создание благоприятных условий для их профессиональной деятельности и дальнейшее развитие региональной журналистики.