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01.07.2026, 11:21

Мужчинам в Мангистау «назначали» женские операции: АФМ расследует хищение 221 млн теңге

Общество 0 3 189 Наталья Вронская

В Мангистауской области руководство двух частных медицинских центров подозревают в хищении свыше 221 миллиона теңге из средств Фонда социального медицинского страхования. По данным следствия, дорогостоящие операции оформлялись по коду, предназначенному для лечения женщин, но указывались в медицинских документах мужчин, передает Lada.kz.

фото с сайта https://app.envato.com/
фото с сайта https://app.envato.com/

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Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области проводит досудебное расследование в отношении руководства частных медицинских центров «ИБН СИНА» и «SOFIE MED GROUP» по факту возможного хищения средств Фонда социального медицинского страхования.

По версии следствия, должностные лица клиник при оформлении медицинских услуг пациентам с диагнозом «варикоцеле» использовали код высокотехнологичной операции, предназначенной для женщин — «эндоваскулярная эмболизация сосудов органов малого таза и маточных артерий».

Как сообщили в АФМ, такая схема позволяла значительно завышать стоимость оказанных услуг. В результате более 200 пациентам мужского пола были необоснованно выставлены дорогостоящие медицинские вмешательства, что увеличивало стоимость лечения до десяти раз.

Кроме того, следствие установило, что в 19 случаях пациенты вообще не подтвердили факт обращения в указанные медицинские учреждения.

По предварительным данным, сумма причиненного ущерба превысила 221 миллион теңге.

В настоящее время расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Ingul
Ingul
Зачем заранее объявлять, что похищено 221 млн. тенге из бюджета. И в то же время, что следствие продолжается, И закончится ничем. Это типа мы боремся. То что воруют известно многим пациентам этих "медиков". На своей шкуре испытал. Многие просто боятся говорить об этом вслух, чтобы не нажить врагов, еще залечат до смерти. А те, что по обязанности должны бороться с этим злом, должны строже наказывать этих дармоедов.
01.07.2026, 09:23
NikolayS28122000
NikolayS28122000
К сожалению это во всех организациях , особенно в гос.органах ! Расстреливать нужно как в Китае , только тогда будет какой-то порядок ... А так просто поругают и отпустят , ну или условку со штрафом ...
01.07.2026, 06:31
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