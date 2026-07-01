Мужчинам в Мангистау «назначали» женские операции: АФМ расследует хищение 221 млн теңге

В Мангистауской области руководство двух частных медицинских центров подозревают в хищении свыше 221 миллиона теңге из средств Фонда социального медицинского страхования. По данным следствия, дорогостоящие операции оформлялись по коду, предназначенному для лечения женщин, но указывались в медицинских документах мужчин, передает Lada.kz.

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Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области проводит досудебное расследование в отношении руководства частных медицинских центров «ИБН СИНА» и «SOFIE MED GROUP» по факту возможного хищения средств Фонда социального медицинского страхования.

По версии следствия, должностные лица клиник при оформлении медицинских услуг пациентам с диагнозом «варикоцеле» использовали код высокотехнологичной операции, предназначенной для женщин — «эндоваскулярная эмболизация сосудов органов малого таза и маточных артерий».

Как сообщили в АФМ, такая схема позволяла значительно завышать стоимость оказанных услуг. В результате более 200 пациентам мужского пола были необоснованно выставлены дорогостоящие медицинские вмешательства, что увеличивало стоимость лечения до десяти раз.

Кроме того, следствие установило, что в 19 случаях пациенты вообще не подтвердили факт обращения в указанные медицинские учреждения.

По предварительным данным, сумма причиненного ущерба превысила 221 миллион теңге.

В настоящее время расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.