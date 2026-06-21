Медицина мирового уровня: как хирург Нурлан Жакиев создал уникальную службу в Актау

Когда говорят о медицинских прорывах, чаще вспоминают Астану, Алматы или крупные зарубежные клиники. Однако мало кто знает, что уже более десяти лет в Актау работает уникальная служба эндоскопической гинекологии, аналогов которой на момент создания практически не было не только в Казахстане, но и во многих странах СНГ. В преддверии дня медицинского работника корреспондент Lada.kz побеседовала с одним из ярких представителей медсообщества в Мангистау – врачом Нурланом Жакиевым.

фото предоставлено Нурланом Жакиевым

Сегодня сюда едут пациентки из разных регионов страны, а самих мангистауских врачей приглашают проводить операции и читать лекции в Москве, Санкт-Петербурге, Баку, Тбилиси и Дубае. За этим стоит многолетний труд команды специалистов и врача, имя которого хорошо известно в профессиональном сообществе — врач гинеколог-эндоскопический хирург Нурлан Жакиев. С 2011 до 2025 года он был заведующим отделением эндоскопической и реконструктивной гинекологии Областного перинатального центра Нурлана Жакиева.

«Мне всегда хотелось, чтобы жители Мангистау получали медицинскую помощь не хуже, чем в крупнейших мировых центрах. Чтобы пациентке не нужно было ехать в другой город или страну только потому, что здесь чего-то не умеют делать. Именно ради этого все и начиналось», — говорит врач.

От Актобе до Актау

Путь в профессию начался еще в 1990-х годах. После окончания Западно-Казахстанской медицинской академии имени Марата Оспанова молодой хирург попал в отделение эндоскопической хирургии Актюбинской областной детской больницы. Именно там он получил уникальный опыт, работая бок о бок с хирургами, урологами, гинекологами и специалистами других направлений.

«Мне очень повезло с наставниками. Я учился у профессоров, которые не просто учили выполнять операции, а заставляли думать, как хирурга. Мы работали одной командой с представителями разных специальностей. В дальнейшем этот опыт оказался бесценным, потому что сложные операции требуют знаний сразу из нескольких областей медицины».

В 2003 году Нурлана Жакиева пригласили работать в Актау. Первые малоинвазивные операции в регионе начали выполняться в медицинском центре «Нейрон». Для Мангистау того времени это было настоящим новаторством.

Однако главным этапом стала реализация проекта, который во многом определил развитие всей гинекологической службы региона. Операционная, которой не было в Казахстане

«В 2011 году в Мангистауском областном перинатальном центре появилась интегрированная операционная OR1 немецкой компании Karl Storz. На тот момент такая высокотехнологичная операционная существовала только в Центре материнства и детства в Астане, где ее открыли в 2008 году. Фактически Мангистау стал вторым регионом страны, получившим оборудование такого уровня. Но для меня было важно не только установить современную технику. Я понимал, что одна операционная ничего не изменит, если не создать вокруг нее полноценную систему оказания помощи. Поэтому мы инициировали создание отдельного отделения эндоскопической и реконструктивной гинекологии. До этого в перинатальном центре существовало одно общее гинекологическое отделение. Часть коек была выделена под новое направление, и появилось специализированное отделение на 15 мест для пациенток, которым требовались сложные малоинвазивные операции. Меня пригласили в Актау именно для развития этой службы. Тогда область возглавлял Крымбек Кушербаев, и руководство поддержало идею создания современного центра эндоскопической гинекологии. В результате мы не просто получили новое оборудование, а сформировали совершенно новое направление медицинской помощи. Самое интересное, что в крупных республиканских центрах подобной работой занимались целые коллективы специалистов, а у нас долгие годы основной объем выполняли всего два врача. При этом ежегодно проводились тысячи операций. Со временем мы начали развивать собственные методики, особенно в лечении тяжелых форм эндометриоза и реконструктивной хирургии. Многие операции, которые сегодня выполняются в нашем отделении, до сих пор остаются редкостью даже для крупных государственных клиник. Основой этой работы стал опыт, который я получил еще в Актобе. Тогда мне посчастливилось много взаимодействовать с хирургами, урологами и специалистами других профилей. Позже эти знания помогли смотреть на сложные случаи шире и находить решения там, где традиционная гинекология уже оказывалась бессильна. По сути, нам удалось создать службу, объединившую возможности сразу нескольких хирургических направлений».

По словам специалистов, на тот момент подобные комплексы существовали лишь в единичных медицинских центрах постсоветского пространства. Фактически вокруг этой операционной было создано отдельное отделение эндоскопической и реконструктивной гинекологии.

«Это была не просто новая операционная. Это была совершенно другая философия хирургии. Все оборудование располагалось на консолях, без проводов под ногами. Любой участник операции мог наблюдать за процессом на мониторах. Мы могли подключаться к коллегам в других странах и наблюдать за операциями в режиме реального времени».

Через интернет специалисты Актау консультировались с ведущими хирургами России и Европы, участвовали в дистанционном обучении и сами демонстрировали свои операции коллегам.

Создание такого центра быстро сделало Мангистаускую область одной из площадок для проведения крупнейших медицинских форумов.

С 2012 года в Актау регулярно проходят съезды Казахстанской ассоциации эндоскопических хирургов, международные конгрессы Прикаспийских стран, мастер-классы и научно-практические конференции. За годы работы через операционные региона прошли тысячи врачей и молодых специалистов.

Более 20 тысяч операций

Сегодня в отделении ежегодно выполняется свыше полутора тысяч операций. С момента открытия центра их число превысило двадцать тысяч. Но главным достижением врачи считают даже не объем работы. В Мангистау удалось создать круглосуточную службу эндоскопической гинекологии.

Это означает, что женщина с внематочной беременностью, разрывом кисты яичника или другим экстренным состоянием может быть прооперирована малоинвазивным методом в любое время суток.

«К сожалению, даже сегодня подобная практика есть далеко не везде. В некоторых крупных городах после окончания рабочего дня экстренные операции нередко выполняются традиционным способом. У нас эта помощь доступна круглосуточно уже много лет».

По словам врача, именно благодаря этому сотни женщин смогли избежать тяжелых полостных операций и длительной реабилитации.

Негласная столица эндометриоза

Особое место в работе отделения занимает лечение тяжелых форм эндометриоза. Это заболевание считается одним из самых сложных в современной гинекологии.

Патологическая ткань может поражать кишечник, мочевой пузырь, влагалище и другие органы малого таза, вызывая хроническую боль и бесплодие. Для успешного лечения хирургу приходится одновременно владеть навыками гинеколога, уролога, абдоминального хирурга и эндоскописта. Именно такие операции начали активно выполнять в Актау еще в середине 2010-х годов.

«Сначала это были единичные случаи. Потом пациентов становилось все больше. Сегодня мы выполняем более ста операций по поводу тяжелого эндометриоза ежегодно. Насколько мне известно, это самый большой объем подобных вмешательств в Казахстане».

Сейчас пациентки приезжают в Актау из Астаны, Алматы, Атырау, Актобе и других регионов страны. Во врачебном сообществе регион давно называют одним из ведущих центров по лечению сложных форм эндометриоза.

Одним из наиболее заметных достижений стало внедрение технологии УЗ-навигации во время операций. Идею Нурлан Жакиев привез после стажировки в Италии, где посетил один из крупнейших мировых центров лечения эндометриоза.

Там хирурги и специалисты ультразвуковой диагностики работают одновременно во время операции.

В Казахстане такой подход впервые применили именно в Актау.

«В 2022 году мы завезли аппарат УЗИ прямо в операционную и провели серию операций под ультразвуковым контролем. Для нашей страны это было совершенно новое направление. Оно позволяет видеть очаги заболевания значительно точнее и добиваться лучших результатов лечения».

По словам врача, многие достижения региональной медицины остаются малоизвестными широкой аудитории.

Между тем специалисты из Актау сегодня выступают экспертами на крупнейших международных форумах.

Только за последние годы Нурлан Жакиев участвовал в научных мероприятиях в России, Азербайджане, Грузии, ОАЭ и других странах. Там он не просто выступал с докладами, но и проводил показательные операции.

Когда опыт Актау удивляет даже коллег из России

Профессиональное сообщество внимательно следит за работой мангистауских специалистов. После публикации одной из операций по сохранению матки у пациентки с тяжелыми осложнениями после кесарева сечения под видео появился комментарий российского хирурга-эндоскописта, который вызвал большой интерес среди коллег.

«Я удивлен и восхищен не столько техникой, сколько вашей смелостью. У нас в России сделать подобную операцию никто бы не позволил, а в случае ее проведения и тем более осложнения хирурга порвали бы, как Тузик грелку. А у вас уникальный опыт проведения уже 49 подобных операций», — написал врач.

В своем комментарии российский специалист рассказал, что в собственной практике сталкивался с похожими случаями тяжелого воспаления органов малого таза после операций и отметил, что сохранение репродуктивных органов в таких ситуациях считается крайне сложной задачей даже для крупных медицинских центров.

Для Нурлана Жакиева подобные отзывы важны прежде всего как профессиональная оценка.

«Когда коллеги из других стран задают вопросы, интересуются методикой или просят поделиться опытом, это означает, что мы движемся в правильном направлении. Медицина не имеет границ. Мы все учимся друг у друга и вместе развиваем хирургические технологии», — говорит врач.

По его словам, многие методики, которые сегодня используются в Актау, еще несколько лет назад считались экспериментальными даже в крупных клиниках постсоветского пространства. Однако накопленный опыт позволил не только успешно применять их на практике, но и делиться собственными наработками с коллегами из других стран.

Врачи мирового уровня работают рядом

В последние годы казахстанцы все чаще обращают внимание на зарубежную медицину. Рекламные кампании иностранных клиник создают впечатление, будто качественное лечение возможно только за пределами страны.

Однако практика показывает обратное.

«Ко мне регулярно приезжают пациентки после лечения за рубежом. Иногда после очень дорогих операций, которые можно было выполнить гораздо менее травматично здесь, в Казахстане. У нас сильная медицина, сильные специалисты и большой опыт. Просто об этом мало говорят».

По мнению врача, сегодня особенно важно рассказывать о достижениях отечественного здравоохранения. Не ради рекламы отдельных специалистов, а ради доверия людей к собственной системе здравоохранения.

За пятнадцать лет работы уникальная операционная в Актау превратилась не просто в медицинский объект, а в центр притяжения специалистов со всего Казахстана и соседних стран.

А тысячи женщин, получивших здесь помощь, стали лучшим подтверждением того, что медицина мирового уровня может развиваться не только в столицах, но и на берегу Каспия.