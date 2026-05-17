Без разрезов и наркоза: в Актау впервые провели уникальную операцию

По информации Мангистауской областной многопрофильной больницы, здесь начали проводить современные эндоваскулярные операции методом эмболизации. Одну из первых таких операций выполнили 18-летнему пациенту, поступившему в ЛОР-отделение с тяжелым носовым кровотечением.

По словам врачей, у молодого человека неоднократно повторялось кровотечение, а уровень гемоглобина стремительно снижался. Для стабилизации состояния пациенту даже перелили две дозы крови.

Лечение не дало необходимого результата, после чего медики совместно с эндоваскулярным хирургом приняли решение провести инновационную операцию по эмболизации сосудов носа.

Двухчасовую операцию успешно выполнил интервенционный эндоваскулярный хирург Кастер Байжанулы. Вмешательство прошло без наркоза и хирургических разрезов под местной анестезией.

Во время операции мы эндоваскулярным методом перекрыли сосуды, вызывавшие кровотечение. После вмешательства кровотечение полностью остановилось, - сообщили врачи.

Сейчас состояние пациента оценивается как стабильное. Уже в ближайшие дни его планируют выписать домой.

Мать пациента специально приехала из Алматы и поблагодарила врачей за спасение сына.