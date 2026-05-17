Без разрезов и наркоза: в Актау впервые провели уникальную операцию

В Мангистауской многопрофильной областной больнице впервые внедрили инновационную малоинвазивную эндоваскулярную операцию методом эмболизации, сообщает Lada.kz.
По информации Мангистауской областной многопрофильной больницы, здесь начали проводить современные эндоваскулярные операции методом эмболизации. Одну из первых таких операций выполнили 18-летнему пациенту, поступившему в ЛОР-отделение с тяжелым носовым кровотечением.
По словам врачей, у молодого человека неоднократно повторялось кровотечение, а уровень гемоглобина стремительно снижался. Для стабилизации состояния пациенту даже перелили две дозы крови.
Лечение не дало необходимого результата, после чего медики совместно с эндоваскулярным хирургом приняли решение провести инновационную операцию по эмболизации сосудов носа.
Двухчасовую операцию успешно выполнил интервенционный эндоваскулярный хирург Кастер Байжанулы. Вмешательство прошло без наркоза и хирургических разрезов под местной анестезией.
Во время операции мы эндоваскулярным методом перекрыли сосуды, вызывавшие кровотечение. После вмешательства кровотечение полностью остановилось, - сообщили врачи.
Сейчас состояние пациента оценивается как стабильное. Уже в ближайшие дни его планируют выписать домой.
Мать пациента специально приехала из Алматы и поблагодарила врачей за спасение сына.
