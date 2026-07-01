Аким Актау публично ответил на слухи о незаконной закупке автоматизированных тепловых пунктов на 592 миллиона

Во время встречи акима Актау с населением жители попросили главу города прокомментировать распространяющиеся сообщения о незаконном расходовании 592 миллионов теңге бюджетных средств на автоматизированные тепловые пункты. Абилкаир Байпаков подтвердил, что властями, действительно, были нарушены процедуры государственных закупок, разъяснив, что ситуация требовала срочности, передает Lada.kz.

фото пресс-службы акимата Актау

Отвечая на вопрос, Абилкаир Байпаков сообщил, что средства были направлены на приобретение АТП (автоматизированных тепловых пунктов) для обеспечения населения теплом зимний период. При этом он признал, что закупка была проведена с нарушением установленной процедуры.

«Да, здесь были нарушены процедуры закупок. Речь идет о закупке из одного источника», — сказал Абилкаир Байпаков.

По его словам, проведение открытого конкурса заняло бы несколько месяцев, тогда как комплекс устройств требовался в кратчайшие сроки.

«Если бы мы проводили конкурсные процедуры, это заняло бы несколько месяцев. Зимой нельзя было допустить, чтобы жители остались без тепла. Поэтому ответственные государственные служащие приняли такое решение», — пояснил аким города.

Байпаков отметил, что решение принималось исходя из необходимости обеспечить бесперебойное отопление в зимний период, однако признал, что при этом были допущены нарушения требований законодательства о государственных закупках.

В пресс-службе акимата Актау уточнили, что в за эти деньги в 2025 году были приобретены 170 АТП. В частности они были установлены:

в 26 микрорайоне — 42;

в 27 микрорайоне — 38;

в 28 микрорайоне — 40;

в 28А микрорайоне — 20;

в 29 микрорайоне — 30.

В акимате подчеркнули, что именно эти работы финансировались в рамках указанного проекта.