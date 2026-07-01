Самый молодой аким в Казахстане избран в одном из сел Мангистау

В Мангистауском районе избран новый аким Сайотесского сельского округа. Решением районной избирательной комиссии эту должность занял Дастан Турашев, который, по имеющимся данным, стал самым молодым акимом в Казахстане, передает Lada.kz.

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Дастан Турашев родился 29 января 1998 года. Он окончил Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем по специальности «Государственное и местное управление».

Трудовую деятельность начал в 2020 году ведущим специалистом аппарата Мангистауского районного маслихата. В разные годы работал директором Молодежного ресурсного центра Мангистауского района, статистиком аппарата акима Сайотесского сельского округа, а с июня 2024 года возглавлял ГККП «Өрлеу».

С марта 2023 года являлся депутатом Мангистауского районного маслихата и принимал активное участие в общественной жизни района.

До этого самым молодым акимом в стране называли руководителя сельского округа Шебир Мангистауского района Сагынжана Туракбаева, родившегося 9 января 1998 года. Об этом сообщалось в 2025 году. Новый аким Сайотеса моложе своего земляка почти на три недели, что делает его самым молодым руководителем сельского округа в Казахстане.