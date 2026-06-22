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22.06.2026, 15:57

В Мангистау назначен новый руководитель департамента экономических расследований

Общество 0 2 731 Сергей Кораблев

В Мангистауской области сменился руководитель департамента экономических расследований, сообщает Lada.kz.

Фото Агентства по финансовому мониторингу
Фото Агентства по финансовому мониторингу

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По согласованию с Администрацией Президента Казахстана новым главой ведомства назначен генерал-майор службы экономических расследований Ерболат Балгабаев. Соответствующий приказ подписал председатель Агентства по финансовому мониторингу РК.

Ерболат Балгабаев родился 10 июня 1967 года в селе Таскескен Аягузского района Семипалатинской области. В 1992 году окончил юридический факультет Карагандинского государственного университета имени Букетова по специальности «Правоведение».

Трудовую деятельность начал еще в 1984 году в совхозе «Казахстан» Аягузского района, где занимал должность секретаря цеховой комсомольской организации. В 1986-1988 годах проходил службу в рядах Советской Армии.

После окончания университета работал в органах прокуратуры. В разные годы занимал должности следователя, старшего следователя, помощника и заместителя прокурора в Семипалатинской, Жамбылской, Акмолинской областях, а также в Таразе и Кокшетау.

С 2000 года был природоохранным прокурором Акмолинской области. После стал прокурором Щучинского района. Позже занимал должности заместителя и первого заместителя прокурора Акмолинской области.

В 2008-2009 годах работал Западным региональным транспортным прокурором.

С февраля 2012 года возглавлял департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Астане.

В последующие годы занимал руководящие должности в структурах Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан.

С мая 2023 года Ерболат Балгабаев руководил департаментом экономических расследований по Туркестанской области Агентства по финансовому мониторингу.

В мае 2026 года Указом Президента Казахстана ему было присвоено специальное звание генерал-майор службы экономических расследований.

В Агентстве по финансовому мониторингу напомнили, что граждане могут сообщать о фактах экономических преступлений, финансовых пирамид и мошеннических схем через Call-center 1458.

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