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01.07.2026, 17:00

С 1 июля прокатные электросамокаты в Мангистау получили номера: что изменилось для пользователей

Общество 0 2 690 Наталья Вронская

С 1 июля в Казахстане вступили в силу новые требования к использованию прокатных электросамокатов. О том, что надо знать владельцам и пользователям двухколесной техники, рассказали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, передает Lada.kz.

фото с сайта https://app.envato.com/
фото с сайта https://app.envato.com/

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Теперь каждый электросамокат сервисов проката должен иметь индивидуальный регистрационный номер. Это позволит камерам видеонаблюдения фиксировать нарушения Правил дорожного движения и определять, на каком именно самокате они были совершены.

Еще одно обязательное нововведение — страхование гражданско-правовой ответственности пользователей прокатных электросамокатов.

Кроме того, новые правила возлагают дополнительные обязанности на кикшеринговые компании. Они должны:

  • обеспечивать техническую исправность самокатов;
  • контролировать скорость и местоположение транспорта;
  • автоматически ограничивать скорость в специальных зонах;
  • предотвращать хаотичную парковку;
  • вести учет электросамокатов и передавать необходимые данные в органы внутренних дел.

Если пользователь не имеет водительского удостоверения, сервис обязан технически исключить возможность движения на электросамокате по проезжей части.

В полиции также напомнили действующие правила передвижения. Ездить следует по велосипедным дорожкам или велополосам, а при их отсутствии — по правому краю проезжей части, обочине, тротуару или пешеходной дорожке. При движении по тротуару скорость не должна превышать 6 км/ч.

При этом уже с 25 августа вступит в силу запрет на движение электросамокатов по тротуарам и пешеходным дорожкам.

Двигаться по проезжей части смогут только лица старше 18 лет, имеющие водительское удостоверение любой категории и защитный шлем. Также запрещается перевозить пассажиров и грузы, пересекать пешеходный переход, а также ездить по проезжей части в темное время суток без световозвращающих элементов.

Жителей призвали соблюдать новые требования, подчеркнув, что безопасность дорожного движения зависит от ответственности каждого участника.


 

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