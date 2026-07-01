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01.07.2026, 18:01

Артисты из Актау завоевали Гран-при на международном фестивале в Грузии

Общество 0 1 942 Наталья Вронская

Воспитанники арт-студии «Колибри» культурно-досугового комплекса имени Абая успешно представили Казахстан на международном фестивале творчества, который проходил в городе Кобулети (Грузия) с 24 по 29 июня. По итогам конкурса актауские артисты завоевали сразу несколько Гран-при и призовых мест, сообщает Lada.kz со ссылкой на управление культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области.

фото ЦОК Мангистауской области
фото ЦОК Мангистауской области

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Главную награду фестиваля — Гран-при получила старшая группа арт-студии «Колибри» за танцевальные номера «Барыня», «Репка» и «Нәзіктік», а также солисты Мерьям Хамзина, Эвелина Мамедова, Аружан Нагим и Енлик Коныратбай.

Кроме того, первые места в своих номинациях завоевали: Александра Арестова, квартет в составе Мадины Дауренкызы, Айлин Серикбол, Азизы Курман и Аянат Сулейман, а также танцевальный ансамбль «Аққу».

Не менее успешно выступили и участники средней возрастной категории. Гран-при были удостоены: эстрадный танец «Нежность», сольные номера Алисы Мезенцевой («Аққу») и Марьям Даукараевой («Қай хуа»). А танец «Қызғалдақтар» принес коллективу первое место.

Высокие результаты показала на фестивале также актауская школа танца «Гранд». Обладателями Гран-при стали Амира Кушимова с сольным выступлением и коллектив с казахским танцем «Домбыра». Еще одно первое место школа завоевала в номинации «Современный танец».

Как отметили в областном управлении культуры, выступления мангистауских коллективов получили высокую оценку международного жюри, а их яркие номера стали одними из лучших на фестивале.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
"Колибрята" лучшие. Привет из российского Крыма!
02.07.2026, 08:16
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