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02.07.2026, 09:23

Риск для жизни ради забавы: почему детей в Актау нельзя подпускать к городским фонтанам

Общество 0 3 019 Наталья Вронская

В акимате Актау обратились к родителям с просьбой не допускать купания детей в городских фонтанах. Поводом стали видеоролики и сообщения, распространяющиеся в социальных сетях, на которых дети используют фонтаны как место для игр и купания. А это может быть опасно, предупреждают чиновники, сообщает Lada.kz.

Фото акимата Актау
Фото акимата Актау

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Как пояснили в городской администрации, фонтаны являются инженерными сооружениями, работающими с использованием электрического оборудования. Поэтому нахождение внутри чаш фонтанов, купание в них или приближение к техническим элементам может представлять угрозу для жизни и здоровья.

«Уважаемые родители! Не оставляйте детей без присмотра и не допускайте, чтобы они играли в фонтанах. Эти объекты работают с использованием электрических систем, поэтому соблюдение правил безопасности является обязанностью каждого гражданина. Просим ответственно относиться к безопасности детей», — отметил руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства Актау Бексултан Шалабаев.

В акимате напомнили, что городские фонтаны предназначены для украшения общественных пространств, а не для купания, и призвали жителей соблюдать правила безопасности в общественных местах и внимательно следить за детьми.

Напомним, в прошлом году экс-руководитель Актауского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Асима Жарылгасова не раз обращалась к родителям с призывом не допускать купания детей в фонтанах.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
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