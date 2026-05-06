В Актау запустили городские фонтаны

На балансе властей находятся три фонтана, расположенные в разных частях города. Один из них находится в 26 микрорайоне на территории областной мечети, второй – в 19А микрорайоне рядом с региональной библиотекой, третий – в 4 микрорайоне перед зданием городского акимата.

Отмечается, что фонтаны традиционно запускаются с наступлением теплого сезона и становятся популярными местами отдыха горожан.

Ранее сообщалось, что подготовка фонтанов к запуску включает проверку технического состояния оборудования и проведение необходимых профилактических работ.

Напомним, ранее в Актауском городском акимате сообщали о том, что фонтаны заработают к концу этой недели.