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02.07.2026, 10:49

Процесс обмеления Каспия назвали необратимым

Общество 0 3 867 Ольга Максимова

Процесс обмеления Каспийского моря невозможно остановить, к нему остается только адаптироваться. Об этом заявил заместитель начальника Государственной службы надзора за использованием и охраной водных ресурсов Азербайджана Алиага Азизов, передает Lada.kz со ссылкой на moscow-baku.ru

Каспий. Фото автора
Каспий. Фото автора

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Алиага Азизов указал на то, что, согласно исследованиям, уровень воды в Каспии неуклонно снижается с середины 1990-х годов. Основными причинами этого являются изменение климата, сокращение количества осадков в бассейне моря, усиление испарения из-за повышения температуры воздуха, а также уменьшение стока впадающих в море рек.

«Уровень Каспия, крупнейшего в мире замкнутого водоема, за последние пять лет снизился примерно на 1 метр, за последние 10 лет - на 1,5 метра, а за последние 30 лет - на 2,5 метра. В настоящее время уровень моря ежегодно снижается на 20-30 см. Это в десятки раз превышает скорость повышения уровня Мирового океана», - заявил Алиага Азизов.

Чиновник констатировал, что обмеление Каспия оказывает серьезное влияние на работу портов, судоходство, рыболовство, прибрежный туризм и нефтегазовую инфраструктуру, расположенную в акватории моря.

Как анонсировал представитель госслужбы, правовая база регионального сотрудничества, направленного на мониторинг снижения уровня воды в Каспийском море и адаптацию к этому процессу, может быть подготовлена до конца текущего года.

В издании отметили, что в начале июня в Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана заявили, что за последние 2,5 года Каспийское море получило рекордный объем пресной воды - свыше 35 миллиардов кубометров. Это стало возможным благодаря сильным паводкам и жесткому контролю за распределением стоков. 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Rakka202
Rakka202
Спасет Каспию только переброска сибирских рек в сторону Центральной Азии. Такая переброска могла бы вернуть прежние широты Аральского моря или хотя бы половина от изначального объема. Будь этот проект реализован в советские годы, сейчас не страдали бы от обмеление и углубление дна Каспий, тратя миллиарды на временное решение проблемы. Надо договориться с Россией пока не стало поздно. А рано или поздно, Каспийское море дойдет до точки невозврата и произойдет областной кризис и массовый отток население с городов и сёл.
02.07.2026, 14:56
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