Фонтан в 19А микрорайоне Актау пока не запустят: в акимате назвали причину

Жители Актау поинтересовались, почему не работает фонтан между областной универсальной библиотекой имени Кабиболлы Сыдиыкова и областным историко-краеведческим музеем имени Абиша Кекилбаева в 19А микрорайоне. В городском акимате сообщили, что объект находится на реконструкции, однако сроки завершения работ и запуска фонтана пока не назвали, сообщает Lada.kz .

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В городском акимате разъяснили, что на балансе отдела жилищно-коммунального хозяйства находятся три городских фонтана: в 4 микрорайоне - перед зданием акимата, в 26 микрорайоне - на территории областной мечети и в 19А микрорайоне - на территории областной библиотеки.

В этом году, как рассказали чиновники, на всех трех объектах проводилась реконструкция.

Фонтан в 4 микрорайоне был запущен в начале лета, фонтан в 26 микрорайоне у областной мечети ввели в эксплуатацию в конце июня.

Что же касается фонтана в 19А микрорайоне, то сейчас, как заверили в акимате, продолжается его реконструкция.

При этом чиновники не уточнили, когда именно завершатся работы по восстановлению фонтана и он заработает.

Напомним, почему детей в Актау нельзя подпускать к городским фонтанам.