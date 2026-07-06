В Актау акимату передают полномочия по обращению с бездомными животными: ждут ли систему изменения

После публикации Lada.kz материала с предложениями заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Мангистауской области Оксаны Белоножкиной по реформированию системы обращения с бездомными животными свою позицию озвучили в акимате Актау. Там сообщили, что предложения рассмотрят после завершения передачи полномочий местным исполнительным органам и утверждения финансирования. До окончания этого процесса запуск новых программ невозможен.

фото со страницы Facebook Оксаны Белоножкиной

Заместитель акима Актау Бекнур Балиулы сообщил, что полномочия по регулированию численности бездомных животных сейчас передаются от ветеринарной службы местным исполнительным органам, а бюджет по этому направлению еще формируется.

«На сегодняшний день решения о разработке региональных программ, создании реестра животных, мобильных ветеринарных бригад, расширении сотрудничества с волонтерами, а также реализации пилотных проектов не приняты», — отметил Бекнур Балиулы.

Он подчеркнул, что после завершения передачи полномочий и утверждения финансирования все предложения будут рассмотрены с учетом требований законодательства и финансовых возможностей.

При этом назвать конкретные сроки завершения передачи полномочий в акимате пока не смогли.

«Конкретные сроки его завершения зависят от принятия необходимых нормативных и бюджетных решений, поэтому назвать точную дату пока не могу», — сообщил Бекнур Балиулы.

Он прокомментировал вопрос расходования бюджетных средств на регулирование численности бездомных животных. По словам заместителя акима, местные исполнительные органы не могут самостоятельно выбирать методы работы.

«Местные исполнительные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства Республики Казахстан. Самостоятельно определять направления расходов — между отловом, стерилизацией или другими методами — акимат не вправе. Все мероприятия и их финансирование осуществляются в соответствии с законодательством», — подчеркнул он.

Вместе с тем Бекнур Балиулы сообщил, что поддерживает связь с зоозащитниками, в том числе с автором предложений по гуманному отношению с животными Оксаной Белоножкиной. По его словам, городские власти готовы к дальнейшему обсуждению предложений общественности.

Напомним, ранее Lada.kz опубликовала предложения заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Мангистауской области Оксаны Белоножкиной по реформированию системы обращения с бездомными животными. Среди них — развитие программ стерилизации и вакцинации, создание единого реестра домашних животных, мобильных ветеринарных бригад и расширение сотрудничества государства с волонтерами и приютами.