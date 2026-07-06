«После работы я ухожу под воду»: жительница Актау показала, каким на самом деле является Каспий

Днем — работа в офисе, а перед началом рабочего дня или сразу после него — маска, трубка и глубины Каспия. Для 37-летней жительницы Актау Лауры Али погружение в море давно стало не просто любимым занятием, а способом заново открыть для себя родной город. Благодаря ее подводным видео тысячи людей впервые увидели Каспий таким, каким большинство его не видит — живым, прозрачным и удивительно красивым. Корреспондент Lada.kz побеседовала с героиней нашего материала о магии Каспия, его характере и необычных встречах под водой.

фото из личного архива Лауры Али

Каждое утро перед работой или вечером после нее Лаура Али надевает маску и отправляется в море. Ей 37 лет, она родилась и живет в Актау, работает в офисе, а свободное время посвящает снорклингу — плаванию с маской и трубкой. Если позволяет погода, она выходит в море практически каждый день.

Именно эти короткие заплывы превратились в настоящее путешествие в другой мир.

«Море для меня — это перезагрузка. Работа дает стабильность, а Каспий помогает восстановиться. Иногда удается выбраться на воду еще до начала рабочего дня, около семи утра, когда стоит полный штиль. А бывает, что и вечером после работы нахожу хотя бы час для души», — рассказывает Лаура.

Каспий, которого многие не замечают

Подводные ролики Лауры набирают тысячи просмотров. Подписчики признаются, что даже не подозревали, насколько красивым может быть море прямо у берегов Актау.

По словам девушки, раньше многие воспринимали море как привычный элемент городского пейзажа.

«Для многих Каспий был как воздух — он есть, но его словно не замечают. До сих пор многие не верят, что мои видео сняты именно в Актау. Думают, что это где-то за границей. А ведь эта красота совсем рядом. Для меня очень важно, что люди начинают гордиться своим морем», — говорит она.

Особенно Лауру радуют сообщения от людей, которые благодаря ее роликам впервые решились зайти в море с маской.

«Одна девушка написала, что всю жизнь жила возле моря, но боялась плавать. После моих видео купила маску и впервые увидела подводный мир. Она была в полном восторге. Тогда я поняла, ради чего снимаю».

Каждый день Каспий разный

Хотя Лаура проводит под водой много времени, она уверена: одинаковых заплывов не бывает.

«Каспий живой. У него свой характер. Каждый раз он разный и каждый раз чем-то удивляет».

Именно поэтому девушка особенно болезненно воспринимает мусор, который иногда встречает под водой.

«Очень больно видеть мусор. Хочется, чтобы люди больше берегли море и понимали, какая красота находится рядом с нами».

Встреча, которую невозможно забыть

Самым ярким воспоминанием девушка называет неожиданную встречу с каспийским тюленем.

«Я снимала водоросли, и вдруг буквально в метре от меня появился тюлень. Мы просто смотрели друг на друга несколько секунд. Без страха, только с любопытством. Потом он спокойно махнул ластой и уплыл. Когда я вынырнула, то расплакалась прямо в маске от счастья».

По ее словам, каспийские тюлени совсем не похожи на тех, какими их обычно представляют.

«Они очень любопытные и умные. Могут долго наблюдать за человеком, а потом подплыть совсем близко. И еще один важный момент — если рядом появился тюлень, значит вода действительно чистая».

Красота требует уважения

Несмотря на романтику подводного мира, Лаура напоминает: Каспий остается суровым морем, которое не прощает легкомыслия.

«Самая большая ошибка — думать, что Каспий похож на бассейн. Здесь есть течение, резкие перепады глубины, скользкие камни. Это море, и относиться к нему нужно с уважением».

Однажды ей самой пришлось почувствовать его характер.

«Наверху поднялся сильный ветер и волна, а под водой все казалось спокойным. Когда вынырнула, оказалось, что меня уже отнесло далеко от берега. К счастью, на мне был плавательный буй, и я смогла спокойно вернуться. Тогда Каспий за секунду показал, что он не игрушка».

С чего начать новичкам

В разгар купального сезона девушка советует тем, кто хочет попробовать снорклинг, прежде всего думать о безопасности.

«Выходить в море нужно только в полный штиль. Первые заплывы лучше делать рядом с берегом и обязательно использовать плавательный буй. Безопасность всегда должна быть на первом месте».

Мечта, которая еще впереди

За год Лаура сняла десятки эффектных подводных кадров, но одна мечта пока остается неисполненной.

«Очень хочу снять идеальный кадр с тюленем. Чтобы получилось запечатлеть именно тот момент встречи, когда он подплывает совсем близко».

Ну а пока каждое утро перед работой или вечером после нее Лаура вновь надевает маску и уходит в Каспий — чтобы самой открыть что-то новое и показать это тем, кто привык видеть только поверхность моря.