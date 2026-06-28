Море может навредить: кому стоит отказаться от пляжного отдыха

Летний отдых на море противопоказан и может быть опасен при кожных заболеваниях, онкологии, заболеваниях щитовидной железы, а также при острых инфекционных заболеваниях. Об этом рассказал главный врач санаторно-курортного комплекса "Вулан" филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Юрий Булатов, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости .

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По словам врача, стоит также отказаться от отдыха на море, если у вас поднялась высокая температура, при обострении хронических заболеваний, наличии проблем с сердцем, после недавно перенесенных операций и травм.