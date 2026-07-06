Школьники из Актау разработали систему кардиомониторинга: она предупреждает родственников об опасности

Школьники из Актау разработали систему кардиомониторинга, которая круглосуточно следит за состоянием сердца и при признаках опасности всего за несколько секунд отправляет уведомление родственникам через Telegram, передает Lada.kz со ссылкой на «24KZ».

фото с сайта https://app.envato.com/

Через специальную платформу система в режиме реального времени отображает пульс, сердечный ритм и другие жизненно важные показатели. Если она фиксирует опасные изменения, уже через пять секунд родственникам или близким пользователя автоматически приходит уведомление. Кроме того, встроенный датчик способен определить падение человека всего за две секунды и также передать сигнал тревоги.

«Проект демонстрирует, как цифровые технологии могут использоваться для повышения безопасности человека за счёт мониторинга и своевременных уведомлений. А также способствует развитию инженерного образования: ученики приобретают практические навыки, учатся создавать реальные системы и работать в команде, а также применять всё это для развития социальных проектов, которые могут спасти не только одну жизнь», - говорит ментор проекта Жоламан Саясат.

Идея создания проекта появилась у школьников после того, как один из них задумался о безопасности своих пожилых родственников. Вместе четверо друзей решили создать систему мониторинга здоровья.

«Когда человеку становится плохо, экстренная помощь нужна как можно быстрее. Мы поняли, что такая проблема актуальна для многих. Поэтому решили создать систему, которая поможет сберечь драгоценное время в опасной ситуации», - рассказал школьник Абдирахим Мурат

В основе устройства — компактный микрокомпьютер с искусственным интеллектом, который анализирует сигналы датчиков в режиме реального времени, рассказал один из авторов проекта Азамат Алтымбек.

Сейчас команда работает над тем, чтобы сделать устройство более компактным, точным и удобным для повседневного использования. В перспективе авторы проекта планируют внедрять разработку в социальные программы.