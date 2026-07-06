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06.07.2026, 10:08

На набережной Актау 500 домбристов одновременно исполнили знаменитые кюи

Общество 0 3 703 Наталья Вронская

В Актау сразу два государственных праздника — Национальный день домбры и День столицы — отметили масштабными концертами под открытым небом. Главным событием вечера стало выступление 500 юных домбристов, которые одновременно исполнили известные казахские кюи на сцене амфитеатра у Каспийского моря, передает Lada.kz.

фото ЦОК Мангистауской области
фото ЦОК Мангистауской области

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Праздничный концерт, посвященный Национальному дню домбры, собрал сотни зрителей. Одновременно прозвучали произведения «Ерке сылқым», «Балбырауын» и «Адай», а массовое исполнение национальных кюев стало одним из самых ярких моментов вечера.

Особое место в программе заняло исполнение легендарного кюя «Ақсақ құлан», которому в этом году исполняется 800 лет. За дирижерским пультом выступил заслуженный деятель Республики Казахстан, кавалер ордена «Құрмет» Рахат Мадреев.

Оркестр Мангистауской областной филармонии имени Мурата Ускинбаева также представил произведения «Көңіл ашар» Туркеша, «Өз елім» Нургисы Тлендиева, «Бұл-бұл Ақжелең» Ускинбая Калманбетова, а также современные обработки сочинений Каршыги Ахмедиярова. В программу вошли и произведения мировой классики — композиция Santorini греческого композитора Yanni и болеро Елены из творчества Джузеппе Верди.

В концерте приняли участие известные исполнители Айгерим Кулжарасова, Серижан Масжанов, Акмарал Еримбетова, Сабит Шектыбаев и Аида Байгелова, исполнившие народные песни, терме и патриотические произведения.

С праздником жителей поздравил аким Актау Абилкайыр Байпаков.

«Несмотря на то, что в Казахстане немало праздников, именно Национальный день домбры по праву можно назвать одним из самых значимых. Ведь священная домбра воплощает душу, историю и самобытность казахского народа. Пусть дух казахского народа крепнет, а звучание домбры никогда не смолкает в каждом доме», — отметил глава города.

Директор Мангистауской областной филармонии имени Мурата Ускинбаева Данияр Сагынгалиулы подчеркнул, что пока существует казахский народ, будет жить и искусство домбры, а подобные концерты помогают молодежи сохранить связь с национальной культурой.

Финалом концерта стало исполнение знаменитого кюя Курмангазы «Адай», которое встретили продолжительными аплодисментами.

В тот же день на площади амфитеатра в 15 микрорайоне прошел праздничный концерт «Елорда – ел жүрегі», посвященный Дню столицы.

Перед зрителями выступили творческие коллективы и исполнители Актау, представившие патриотические песни об Астане, Казахстане и Независимости, а также национальные и современные танцевальные номера.

Особое внимание организаторы уделили роли Конституции Республики Казахстан как основы единства и стабильности страны, а также значению Астаны как политического, культурного и духовного центра государства.

Праздничные мероприятия завершились под аплодисменты зрителей, став символом единства поколений, любви к родной культуре и уважения к национальным ценностям.

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