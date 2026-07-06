Перевозки по Транскаспийскому маршруту выросли в 3,5 раза за последние пять лет

В Казахстане 5 июля впервые отметили День работников морского и речного транспорта — профессиональный праздник, учрежденный в прошлом году по поручению Президента страны. Для Мангистауской области эта дата имеет особое значение: именно через порты Актау и Курык проходит один из ключевых международных транспортных коридоров, связывающих Китай, Казахстан, Кавказ и Европу, передает Lada.kz .

фото с сайта portaktau.kz

За последние пять лет объем перевозок по маршруту, по данным Министерства транспорта страны вырос в 3,5 раза. За это время в Казахстане проводилась масштабная модернизация портовой инфраструктуры и развитию международных грузовых сообщений.

Так, в порту Актау обновили перегрузочное оборудование и построили современный контейнерный хаб. В порту Курык проведены дноуглубительные работы и созданы дополнительные терминалы для обработки грузов.

В Казахстане также внедрена цифровая платформа «единого окна», которая позволяет перевозчикам оформлять документы и отслеживать движение грузов онлайн.

В ближайшие годы значение Среднего коридора продолжит расти. Казахстан и Китай планируют к 2029 году увеличить объем контейнерных перевозок по маршруту до 300 тысяч ДФЭ (TEU).

Для Мангистау именно развитие морских перевозок остается ключевым направлением транспортной отрасли. Вместе с тем в Казахстане продолжается модернизация и внутреннего водного транспорта.

Сегодня в отрасли водного транспорта Казахстана работают более 14 тысяч специалистов. В ведомстве подчеркнули, что именно их профессионализм обеспечивает развитие морской и речной логистики, повышение безопасности перевозок и укрепление международных транспортных связей страны.

Средний коридор рассматривается как один из альтернативных маршрутов доставки грузов между Китаем и Европой в обход традиционных транспортных путей. Поэтому развитие портов Актау и Курык укрепляет позиции Мангистау как главного морского транспортно-логистического региона Казахстана и повышает значение страны в международных грузоперевозках.