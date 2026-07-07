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07.07.2026, 10:10

В Актау запустили полеты на флайборде

Общество 0 3 416 Ольга Максимова

На побережье Каспия стартовал новый проект в сфере экстремальных водных развлечений - CASPIAN FLY. У жителей и гостей города появилась возможность испытать полет на флайборде, передаёт Lada.kz.

Иллюстративное фото: envato.com
Иллюстративное фото: envato.com

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Флайборд - это современный вид экстремального спорта, позволяющий с помощью мощных струй воды подниматься на несколько метров над поверхностью и выполнять в воздухе различные трюки, сообщили в ЦОКе.

Полеты проходят под руководством опытного инструктора. Перед началом участников подробно инструктируют и экипируют защитным сооружением.    

По словам основателя проекта Камилы Жунисовой, главная цель CASPIAN FLY - предложить жителям новый формат активного отдыха и заложить основы развития культуры флайборда в регионе.

«Проект открывает для жителей Актау этот вид спорта. Инициатива направлена на развитие нового направления экстремальных водных развлечений на побережье Каспийского моря, а также на повышение туристической привлекательности. В будущем мы планируем открыть профессиональную школу флайборда и воспитывать спортсменов, способных достойно представлять Казахстан на международной арене. CASPIAN FLY - это проект, который дарит людям ощущение свободы и полета», - рассказала руководитель проекта Камила Жунисова.

Оборудование для флайборда было специально заказано и доставлено из Франции. Современная техника соответствует международным стандартам безопасности и обеспечивает максимальный комфорт и надежную защиту участников, заверяют организаторы.

Стоимость услуги:

  • полет тандем 10 минут - 20 тыс. тг;
  • индивидуально 30 минут - 50 тыс. тг.
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Комментарии

1 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Сначала не безопасный воздушный шар запускали при наших ветрах, теперь с игры с водой. Видела я как молодые пацаны еле-еле узлы вязали, чтоб шар не улетел. Даже если бы мне миллион дали и сказали иди лети, хоть на том, хоть на этом, никаких денег мне не нужно. А, тут еще и плати 50 тысяч. Спасибо, мне это не нужно.
07.07.2026, 05:29
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