В Актау запустили полеты на флайборде

На побережье Каспия стартовал новый проект в сфере экстремальных водных развлечений - CASPIAN FLY. У жителей и гостей города появилась возможность испытать полет на флайборде, передаёт Lada.kz .

Иллюстративное фото: envato.com

Флайборд - это современный вид экстремального спорта, позволяющий с помощью мощных струй воды подниматься на несколько метров над поверхностью и выполнять в воздухе различные трюки, сообщили в ЦОКе.

Полеты проходят под руководством опытного инструктора. Перед началом участников подробно инструктируют и экипируют защитным сооружением.

По словам основателя проекта Камилы Жунисовой, главная цель CASPIAN FLY - предложить жителям новый формат активного отдыха и заложить основы развития культуры флайборда в регионе.

«Проект открывает для жителей Актау этот вид спорта. Инициатива направлена на развитие нового направления экстремальных водных развлечений на побережье Каспийского моря, а также на повышение туристической привлекательности. В будущем мы планируем открыть профессиональную школу флайборда и воспитывать спортсменов, способных достойно представлять Казахстан на международной арене. CASPIAN FLY - это проект, который дарит людям ощущение свободы и полета», - рассказала руководитель проекта Камила Жунисова.

Оборудование для флайборда было специально заказано и доставлено из Франции. Современная техника соответствует международным стандартам безопасности и обеспечивает максимальный комфорт и надежную защиту участников, заверяют организаторы.

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