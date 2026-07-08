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08.07.2026, 18:23

Нет воды, но счета приходят: сироты и люди с инвалидностью в Актау возмущены начислением аренды

Общество 0 3 089 Сергей Кораблев

Жильцы новостройки, получившие квартиры по государственной программе, заявляют, что вынуждены оплачивать арендные платежи, несмотря на отсутствие питьевой воды, сообщает Lada.kz.

Фото жильцов дома, сгенерированное с помощью ИИ
Фото жильцов дома, сгенерированное с помощью ИИ

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Жители дома №4 в 37 микрорайоне заявляют, что им начислили арендную плату за квартиры, в которых невозможно проживать.

По словам жительницы дома Виктории Шешеневой, счета начали выставлять сразу после получения ключей.

Мы там не живем, воды там нет. В акимате сказали, что как только получили ключи, сразу нужно оплачивать аренду. У кого-то однокомнатная квартира, у кого-то двухкомнатная. Я живу в однокомнатной квартире и по договору плачу 11 500 тенге в месяц. Владельцы двухкомнатных квартир, насколько мне известно, оплачивают около 17 тысяч тенге. Уже пришлось заплатить за май, июнь и июль. Все жалуются, но никакого ответа нет. Если мы не будем платить, нам начислят пеню. Но воды нет - за что платить, мы не понимаем, - рассказала Виктория Шешенева.

Люди продолжают оплачивать арендные платежи, хотя пользоваться квартирами в полном объеме пока не могут.

Ситуацию прокомментировали в отделе мониторинга регионального развития Администрации Президента РК.

Там сообщили, что в 2025 году акимат Актау приобрел 95 квартир в доме №4 для социально уязвимых категорий граждан, состоящих в очереди на жилье. Квартиры начали предоставлять очередникам в марте-апреле 2026 года.

Сейчас в доме проживают жильцы 71 квартиры, еще по 24 квартирам продолжается процедура передачи.

На момент ввода дома в эксплуатацию объект был полностью обеспечен питьевой водой, однако после подачи воды на магистральном трубопроводе диаметром 500 миллиметров четырежды произошли аварии, из-за чего потребовались ремонтно-восстановительные работы. Для окончательного решения проблемы принято решение выполнить закольцовку магистрального водопровода. Завершить закупку необходимых материалов планировалось 6 июля, а строительно-монтажные работы и подачу воды - до 15 июля, - заверили в отделе мониторинга регионального развития Администрации Президента РК.

До завершения работ жителей обещают обеспечивать питьевой водой с помощью водовоза.

Такдже в Администрации Президента сообщили, что в связи со сложившейся ситуацией к заместителю акима Актау Ерлану Саркенову, курировавшему данный вопрос, будут применены меры дисциплинарного взыскания.

Ситуация остается на контроле местных исполнительных органов.

Напомним, ранее сироты и люди с инвалидностью обратились за помощью в Актау.

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