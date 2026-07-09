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09.07.2026, 16:33

Докторантка из Актау обвинила два вуза в травле после конфликта с коллегой

Общество 0 2 318 Лиана Рязанцева

Докторантка Каспийского университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова Әдемі Рысжан заявила, что после конфликта с бывшей коллегой в Атырауском университете на нее начали оказывать давление и пытались добиться ее отчисления. В университете Есенова эти обвинения отвергают, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фото: yu.edu.kz
Фото: yu.edu.kz

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Докторантка Әдемі Рысжан опубликовала ветку в Threads, где рассказала о конфликте.

Девушка написала, что сейчас учится на втором курсе докторантуры по специальности «Экология» в Университете Есенова, а ранее работала в Атырауском университете имени Х. Досмухамедова.

По словам Әдемі Рысжан, конфликт начался осенью 2025 года после того, как на кафедру экологии Атырауского университета имени Х. Досмухамедова устроилась родственница бывшего декана факультета.

Докторантка утверждает, что после замечания коллеге по поводу соблюдения делового дресс-кода столкнулась с моральным давлением. 

После этой ситуации началось моральное давление. Меня убеждали добровольно отчислиться из докторантуры, ставили под сомнение законность моей работы и пытались повлиять на мое участие в научном проекте, — написала девушка в социальной сети.

Также девушка заявила, что после увольнения из Атырауского университета попытки добиться ее отчисления якобы продолжились уже в университете Есенова.

Девушка отметила, что ее научный руководитель также предлагала ей самой уйти из докторантуры, говоря, что иначе могут возникнуть проблемы с руководством. Әдемі также рассказала, что одной из причин для ее возможного отчисления называли работу на полной ставке в другом университете. Однако, по ее словам, в Министерстве науки и высшего образования ей ответили, что закон не запрещает одновременно работать и учиться в докторантуре.

Если нарушений с моей стороны нет, возникает вопрос: почему предпринимались попытки добиться моего отчисления? — говорит девушка.

Кроме того, она утверждает, что получила на банковский счет около 1,2 млн тенге от бывшего декана, а затем вернула эти деньги обратно, поскольку, по ее словам, никаких документов на выплату оформлено не было.

Девушка сообщила, что не раз обращалась с жалобами в государственные органы. Однако, по ее словам, никто не был привлечен к ответственности.

На запрос редакции ИА «NewTimes.kz» в Каспийском университете технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова подтвердили, что Әдемі Рысжан действительно учится на втором курсе докторантуры по специальности «Экология». При этом в вузе заявили, что не оказывали на нее давления и не просили удалять публикации в социальных сетях.

По информации университета, вопрос касается смены научного руководителя, которая рассматривается коллегиально на кафедре. Подать заявление на смену руководителя докторантка сможет после выхода преподавателей из отпуска — с 24 августа.

Кроме того, в университете сообщили, что на сегодняшний день докторантка не выполнила индивидуальный учебный план. По данным вуза, к четвертому семестру у нее должны быть опубликованы три научные статьи в журналах, рекомендованных Министерством науки и высшего образования, однако таких публикаций пока нет.

Также в университете заявили, что неоднократно пытались связаться с докторанткой, но ответа не получили. По данным системы пропуска, последний раз она посещала вуз в марте.

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