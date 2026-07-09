В Актау завершили корректировку начислений: жителей просят оплатить налог на имущество

В Актау завершили корректировку ошибочно начисленного налога на имущество физических лиц. Данные в лицевых счетах налогоплательщиков обновлены, а жителей города просят оплатить начисленные суммы. Об этом сообщили корреспонденту Lada.kz в управлении государственных доходов по городу Актау.

Фото: krisha.kz

В управлении государственных доходов сообщили, что по состоянию на 9 июля 2026 года корректировка ошибочно начисленного налога на имущество полностью завершена. Данные в лицевых счетах налогоплательщиков обновлены и теперь отображаются корректно.

Граждане могут производить оплату налога на имущество в обычном порядке удобным для них способом: через мобильные приложения банков, интернет-банкинг, терминалы оплаты или отделения банков, - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с технической ошибкой у части физических лиц были некорректно исчислены суммы налога на имущество.

Как жителям Мангистау проверить задолженность по налогам, читать здесь.