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10.07.2026, 15:13

Уроженец Жанаозена развивает ИИ-стартап в США и рассказал о знакомстве с Илоном Маском

Общество 0 2 138 Наталья Вронская

Уроженец Мангистауской области Ануарбек Иманбаев, более 30 лет живущий в США, развивает стартап в сфере искусственного интеллекта, является акционером Tesla и рассказал в подкасте «Соседи Цукерберга», как познакомился с Илоном Маском, передает Lada.kz

фото с сайта https://app.envato.com/
фото с сайта https://app.envato.com/

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Ануарбек Иманбаев родился в Жанаозене. Вместе с семьей он переехал в США 34 года назад. Сначала семья жила в Бостоне, затем перебралась в штат Техас, где проживает и сегодня. Там он получил степень бакалавра по специальности «нефтегазовая инженерия», а позже окончил магистратуру по бизнесу.

По словам предпринимателя, первоначально семья не собиралась навсегда оставаться в Америке.

«Дома мы разговариваем только на казахском языке. Когда приехали в Америку, у нас не было планов остаться здесь на 30 лет. Мы думали выучить английский язык и вернуться на родину», — рассказал Ануарбек Иманбаев.

Несмотря на более чем 30 лет жизни в США, дома семья продолжает говорить на казахском языке. Сам предприниматель говорит, что по-прежнему считает Казахстан своей родиной.

Он отметил, что, где бы ни находился, всегда представляет себя гражданином Казахстана.

С Илоном Маском Ануарбек Иманбаев познакомился через коллегу по нефтегазовой отрасли в период, когда Tesla только выводила на рынок первые автомобили Model S. Тогда ему удалось посетить завод компании во Фримонте и познакомиться не только с Маском, но и с сотрудниками его команды.

По словам предпринимателя, именно после этого у него появился серьезный интерес к компании. Позже он создал клуб поклонников бренда и YouTube-канал, посвященный электромобилям. Впоследствии он регулярно посещал мероприятия Tesla, где познакомился с представителями руководства компании и окружением Илона Маска.

Сегодня уроженец Мангистауской области развивает созданный совместно с бывшим главным дизайнером компании SpaceX проект, который специализируется на разработке решений в сфере искусственного интеллекта - Nayaa.ai.

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