Опасность открытых окон для детей в Мангистау: как избежать трагедии и что делать после падения

С наступлением теплого времени года традиционно увеличивается количество несчастных случаев, связанных с выпадением детей из окон многоквартирных домов. К сожалению, такие происшествия нередко приводят к тяжелым травмам или гибели. Спасатели напомнили мангистаусцам, как избежать ЧП и что делать, если оно произошло, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: envato.com

С начала текущего года в Мангистауской области зарегистрировано семь случаев выпадения детей из окон, два из которых закончились трагически. Об смертельных падения произошли в марте, и оба – в 16 микрорайоне. На месте погибли дети 2 и 6 лет.

Несчастные случаи с выпадением детей из окон вновь подчеркивают необходимость усиления мер по обеспечению безопасности детей.

Наиболее уязвимы дети в возрасте от двух до шести лет. В этот период они активно познают окружающий мир, отличаются любознательностью и подвижностью, но еще не способны оценивать опасность. Даже несколько минут без присмотра могут привести к трагедии: ребенок способен забраться на подоконник, используя расположенную рядом мебель.

Основными причинами подобных происшествий остаются недостаточный контроль со стороны взрослых, возможность полного открытия окон, отсутствие специальных защитных устройств, а также ошибочное мнение, что москитная сетка может предотвратить падение. Специалисты напоминают: москитная сетка предназначена исключительно для защиты от насекомых и не выдерживает вес ребенка.

Если произошел несчастный случай, необходимо немедленно вызвать скорую помощь по номеру 103 или службу спасения 112. До прибытия медиков не следует без необходимости перемещать ребенка, особенно при подозрении на травмы позвоночника или шеи. Важно контролировать дыхание пострадавшего, при необходимости остановить кровотечение с помощью чистой ткани или бинта и не давать ему пищу или воду до осмотра врачами.