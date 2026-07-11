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11.07.2026, 09:02

В пещере на Скальной тропе в Актау возвели стеклянный павильон

Общество 0 4 565 Лиана Рязанцева

В распоряжении Lada.kz появились новые фотографии из пещеры на Скальной тропе в Актау. На снимках видно, что внутри установлен павильон с витражным остеклением и  освещением. Каково назначение объекта, официально пока не сообщается. Власти пока не комментируют для каких целей будет использоваться объект.

Фото жителей Актау
Фото жителей Актау

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В редакцию Lada.kz прислали фотографии, сделанные внутри пещеры на Скальной тропе.

На фотографиях видно, что внутри пещеры оборудован стеклянный павильон и смонтирована система освещения.

Каково его назначение, для каких целей он создается и каким образом будет использоваться объект после завершения работ, остается неизвестным.

Появившиеся фотографии вызвали новую волну обсуждений среди жителей Актау. По мнению некоторых горожан, если внутри возводятся капитальные конструкции, то возникает вопрос, почему доступ к природной пещере был ограничен для посещения ранее и каково ее дальнейшее назначение.

Это - исследования или чей-то бизнес? Для этого у людей отняли природную пещеру? Какая там опасность, если там строят и возводят, - такими вопросами задаются жители Актау.

Редакция Lada.kz направила официальный запрос в акимат Актау с просьбой разъяснить, какие именно работы ведутся в пещере, предусмотрено ли внутри строительство какого-либо объекта и на каком основании оно осуществляется.

На момент публикации материала ответы на поставленные вопросы в редакцию не поступили.

Однако, по информации, имеющейся в распоряжении редакции, возведенный павильон может использоваться для съемок фильма «Доспехи бога: Ультиматум» — продолжения приключенческой франшизы с Джеки Чаном. И в данной локации будет сниматься несколько сцен. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, ранее в городской администрации заявляли, что никакого строительства коммерческого объекта в пещере не ведётся. В акимате отметили, что в пещере проводятся изыскательно-ремонтные работы, а доступ к ней временно ограничен исключительно в целях безопасности.

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