Педагоги Мангистауского колледжа искусств пожаловались на задержку зарплаты и отпускных

Преподаватели Мангистауского колледжа искусств сообщили в редакцию Lada.kz о задержке выплаты заработной платы за июнь и отпускных. По их словам, они ушли в отпуск с 1 июля, однако положенные выплаты до сих пор не получили. В областном акимате объяснили причину задержки.

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В редакцию Lada.kz обратились преподаватели Мангистауского колледжа искусств. По их словам, отпуск начался 1 июля, однако ни отпускные, ни заработная плата за июнь им пока не поступили.

По закону отпускные должны были выплатить не позднее чем за три дня до начала отпуска. Но нам не перечислили ни отпускные, ни заработную плату за июнь. Руководство объяснило это отсутствием денег. Мы не понимаем, как оплачивать коммунальные услуги и другие расходы, - рассказали преподаватели.

В Мангистауском областном акимате сообщили, что все платежные поручения уже направлены и сейчас находятся на стадии обработки в органах казначейства.

После поступления финансирования выплаты будут произведены в полном объеме в соответствии с требованиями действующего законодательства, - сообщили в акимате.

Напомним, ранее преподаватели детской музыкальной школы имени Абыла Таракулы также обращались в редакцию с жалобой на задержку выплат. В управлении образования Мангистауской области тогда пояснили причины задержки выплат.