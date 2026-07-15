«Не балкон, а сушилка для белья»: туристов удивил вид элитного ЖК в Актау

Современный жилой комплекс в 14 микрорайоне привлек внимание гостей города. Туристов удивил способ, которым жильцы сушат вещи: пододеяльники, покрывала и корпе развешивают прямо на открытой террасе над супермаркетом. Увиденное гости города решили предать огласке в соцсетях, передаёт Lada.kz .

Фото гостей города

Жилой комплекс «Премьер» расположен в 14 микрорайоне. На первом этаже здания работают коммерческие объекты, в том числе супермаркет, который ежедневно посещают горожане.

Внимание туристов привлек вовсе не современный фасад здания. На открытой террасе прямо над вывеской магазина они заметили развешанные для сушки пододеяльники, покрывала, корпе и другие вещи.

По словам гостей города, подобная картина особенно удивляет с учетом расположения жилого комплекса. Человек заходит в супермаркет и буквально над входом видит вещи жильцов.

Мы сначала даже не поняли, что это. Современный жилой комплекс, внизу супермаркет - и прямо над ним сушатся одеяла, пододеяльники и корпе. Выглядит, мягко говоря, необычно. Неужели для этого нельзя найти другое место? - задаются вопросом туристы.

Туристы решили поднять эту тему, потому что внешний облик жилых домов также формирует впечатление гостей об Актау.

Вопрос от автора: как считаете вы, имеют ли жильцы право сушить вещи таким способом или внешний вид жилых комплексов должен регулироваться?