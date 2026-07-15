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15.07.2026, 09:37

«Не балкон, а сушилка для белья»: туристов удивил вид элитного ЖК в Актау

Общество 0 5 975 Сергей Кораблев

Современный жилой комплекс в 14 микрорайоне привлек внимание гостей города. Туристов удивил способ, которым жильцы сушат вещи: пододеяльники, покрывала и корпе развешивают прямо на открытой террасе над супермаркетом. Увиденное гости города решили предать огласке в соцсетях, передаёт Lada.kz.

Фото гостей города
Фото гостей города

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Жилой комплекс «Премьер» расположен в 14 микрорайоне. На первом этаже здания работают коммерческие объекты, в том числе супермаркет, который ежедневно посещают горожане.
Внимание туристов привлек вовсе не современный фасад здания. На открытой террасе прямо над вывеской магазина они заметили развешанные для сушки пододеяльники, покрывала, корпе и другие вещи.

По словам гостей города, подобная картина особенно удивляет с учетом расположения жилого комплекса. Человек заходит в супермаркет и буквально над входом видит  вещи жильцов.

Мы сначала даже не поняли, что это. Современный жилой комплекс, внизу супермаркет - и прямо над ним сушатся одеяла, пододеяльники и корпе. Выглядит, мягко говоря, необычно. Неужели для этого нельзя найти другое место? - задаются вопросом туристы.

Туристы решили поднять эту тему, потому что внешний облик жилых домов также формирует впечатление гостей об Актау.

Вопрос от автора: как считаете вы, имеют ли жильцы право сушить вещи таким способом или внешний вид жилых комплексов должен регулироваться?

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Комментарии

5 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Туристы это жители Актау или журналисты из Лада.кз
15.07.2026, 09:41
sakura.68
sakura.68
Что там делать, около ЖК, трезвому туристу?
15.07.2026, 08:52
Beloff
Beloff
МКС, некоторые люди живут в другой реальности... не обращайте внимания.
15.07.2026, 08:46
MKC
MKC
Вот именно при совке то и вешали все.... можно подумать, что туристы ходят именно к этому дому, он расположен совсем не там,где ходят туристы....
15.07.2026, 05:40
дорожник
дорожник
При совке запрещали вывешивать что либо выше парапета лоджии что бы не портить архитектурный облик. А сейчас свобода
15.07.2026, 04:50
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