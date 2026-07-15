Предприятие задолжало работникам 29 миллионов теңге в Мангистау

Задолженность по заработной плате на сумму 29 миллионов тенге погасили перед 165 работниками коммунального предприятия в Мангистауской области. Нарушения выявила прокуратура Каракиянского района, передаёт Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz, сгенерированное при помощи ИИ

По информации областной прокуратуры, сотрудниками Каракиянского района проведен анализ соблюдения трудового законодательства в государственном коммунальном предприятии «Турмыс-Сервис».



В соответствии со статьей 113 Трудового кодекса заработная плата должна выплачиваться не реже одного раза в месяц, не позднее первой декады следующего месяца.

В ходе анализа установлено, что предприятие несвоевременно выплачивало заработную плату 165 работникам.



По акту прокурорского надзора нарушенные права работников восстановлены. Погашена задолженность по заработной плате на общую сумму 29 млн теңге.



За нарушение сроков выплаты заработной платы предприятие привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 87 КоАП РК (Невыплата заработной платы работодателем в полном объеме и в сроки, которые установлены трудовым законодательством РК, а равно неначисление и невыплата пени за период задержки платежа по вине работодателя).



С учетом категории предприятия размер штрафа по части 1 статьи 87 КоАП РК может составлять 432 500 тысяч тенге. Точную сумму административного взыскания в сообщении прокуратуры не уточнили.



