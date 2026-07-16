Природные красоты Мангистау вошли в новый проект немецкой тревел-блогера о Казахстане

Немецкая тревел-блогер Sindy (sindyexplores), путешествующая по необычным уголкам мира, опубликовала тизер нового проекта о Казахстане. Одной из главных локаций фильма стало урочище Бозжыра в Мангистауской области, которое, по словам путешественницы, произвело на нее сильное впечатление, передаёт Lada.kz .

Кадр видео

Тревел-блогер из Германии Sindy, известная в Instagram под ником sindyexplores, опубликовала тизер своего нового проекта, посвященного Казахстану.

В ролике блогер показала самые узнаваемые природные достопримечательности Мангистау. На кадрах можно увидеть урочище Бозжыра, урочище Кызылкуп, также известное как «Тирамису» и другие живописные места региона, которые давно привлекают туристов со всего мира.

Каждый год я выбираю один большой проект, который особенно важен для меня. В прошлом году таким проектом стал остров Сокотра, а в этом году — Казахстан. Этот ролик — лишь небольшой фрагмент моего путешествия. Полная версия фильма скоро выйдет на YouTube, — написала блогер.

Sindy призналась, что отправлялась в поездку без особых ожиданий, однако увиденные природные достопримечательности страны произвели на нее сильное впечатление.