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16.07.2026, 11:44

На железной дороге в Мангистауской области произошло сползание откоса

Общество 0 4 645 Лиана Рязанцева

Утром 16 июля на железнодорожном участке Бейнеу – Мангистау произошло сползание откоса земляного полотна. Об этом сообщили в АО «НК «Қазақстан темір жолы», разъяснив причины произошедшего, передаёт Lada.kz

 

фото из архива Lada.kz
фото из архива Lada.kz

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По данным АО «НК «Қазақстан темір жолы», 16 июля в 08:04 на перегоне Сайотес – разъезд № 9 участка Бейнеу – Мангистау работниками Мангистауской дистанции пути было обнаружено сползание откоса земляного полотна.

В целях обеспечения безопасности движения поездов временно организовано движение по нечётному пути. Пострадавших нет, - сообщили в КТЖ.

По предварительной информации, причиной происшествия стали обильные осадки, в результате которых за недельный период выпала месячная норма осадков.

На место оперативно выехала комиссия и специализированные службы. Проводится обследование участка и принимаются необходимые меры для восстановления движения в штатном режиме. Ситуация находится на контроле,- заявили в АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Для справки:

Сползание откоса — это обрушение грунта. Основные причины: излишек влаги от дождя, слишком крутой наклон и тяжелые нагрузки наверху. Сползание откоса железнодорожной насыпи — это опасная деформация грунта, которая может привести к сходу поездов.

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