Гнездо с птенцами обнаружили в вентиляции жилого дома в Актау

В Актау сотрудники ДЧС перенесли в безопасное место птичье гнездо с птенцами, обнаруженное в воздухозаборнике многоквартирного жилого дома, передаёт Lada.kz .

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Как сообщили в ДЧС Мангистауской области, сообщение о гнезде в вентиляционном воздухозаборнике многоквартирного дома поступило в экстренные службы вчера, 19 июля в 13:30. На место выехали спасатели.

Прибыв по адресу: 14 микрорайон, дом №40, спасатели обнаружили в вентиляционной трубе квартиры на третьем этаже гнездо с птенцами.

С помощью специальной трехколенной лестницы сотрудники ДЧС аккуратно извлекли гнездо и перенесли его в безопасное место, не причинив вреда птицам.

Спасение птенцов попало на видео.