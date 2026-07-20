Гнездо с птенцами обнаружили в вентиляции жилого дома в Актау

В Актау сотрудники ДЧС перенесли в безопасное место птичье гнездо с птенцами, обнаруженное в воздухозаборнике многоквартирного жилого дома, передаёт Lada.kz.
Как сообщили в ДЧС Мангистауской области, сообщение о гнезде в вентиляционном воздухозаборнике многоквартирного дома поступило в экстренные службы вчера, 19 июля в 13:30. На место выехали спасатели.
Прибыв по адресу: 14 микрорайон, дом №40, спасатели обнаружили в вентиляционной трубе квартиры на третьем этаже гнездо с птенцами.
С помощью специальной трехколенной лестницы сотрудники ДЧС аккуратно извлекли гнездо и перенесли его в безопасное место, не причинив вреда птицам.
Спасение птенцов попало на видео.
Все работы были выполнены максимально бережно, чтобы не причинить вреда птицам. Работа спасателей заключается не только в ликвидации чрезвычайных ситуаций и оказании помощи людям. Нередко нам приходится заботиться и о животных, помогая сохранить жизнь и безопасность маленьких обитателей природы, - отметили спасатели.
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