В Актау на пять дней ограничат использование дронов

С 22 по 26 июля в Актау будет действовать временное ограничение на использование и запуск беспилотных летательных аппаратов (дронов). Как сообщили в городском акимате, меры связаны с проведением учебно-тренировочных мероприятий, передает Lada.kz .

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В акимате сообщили о временном запрете запуска дронов.

В связи с проведением учебно-тренировочных мероприятий с 22 по 26 июля в Актау будет временно введено ограничение на использование и запуск беспилотных воздушных судов (дронов), - сообщает пресс-служба городского акимата.

Кроме того, в акимате напомнили, что использование незарегистрированных беспилотных воздушных судов (дронов), не состоящих на учете в Комитете гражданской авиации Республики Казахстан, влечет ответственность по закону. Нарушителям грозит штраф в соответствии со статьей 563 Кодекса РК об административных правонарушениях.

За использование незарегистрированного дрона к физическим лицам могут применить штраф в размере 10 МРП, что составляет 43 250 теңге.