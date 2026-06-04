Дроны и «Кибер-Шериф»: современные технологии выявили тысячи нарушений ПДД в Мангистау

С начала года в Мангистау к ответственности привлечены тысячи водителей за нарушения правил дорожного движения. Существенную роль в выявлении нарушений играют современные технические средства — мобильные комплексы «Кибер-Шериф» и «ErkinPatrul G2», а также беспилотные летательные аппараты, которые фиксируют нарушения как в городах, так и на республиканских трассах, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу полиции региона.

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По информации правоохранителей, с начала года за нарушение правил дорожного движения к административной ответственности привлечены 8 883 водителя. Кроме того, в ходе скрытого патрулирования сотрудники полиции выявили еще 215 правонарушений.

Значительную роль в контроле за дорожной обстановкой продолжают играть современные технологии. Так, с помощью автоматизированных комплексов «Кибер-Шериф» и ErkinPatrul G2, установленных на служебных автомобилях, зафиксировано 2 310 административных правонарушений.

Также для выявления нарушителей на трассах используются беспилотные летательные аппараты. С начала года дроны помогли выявить 81 нарушение на автодорогах республиканского значения.

В полиции отмечают, что применение скрытого патрулирования, автоматизированных систем контроля и беспилотников позволяет эффективнее следить за соблюдением ПДД и способствует снижению аварийности на дорогах региона. Так, за четыре месяца этого года количество аварий сократилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, на автодороге Шетпе – Бейнеу грузовой автомобиль КамАЗ с прицепом врезался в скальный откос. Фото и видео необычного происшествия быстро распространились по социальным сетям, вызвав вопросы у пользователей.