18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
467.65
533.26
5.96
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
22.07.2026, 13:30

Железнодорожный вокзал на станции Шетпе открыли после реконструкции

Общество 0 3 172 Лиана Рязанцева

АО «НК «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) завершило реконструкцию железнодорожного вокзала на станции Шетпе в Мангистауской области. После обновления площадь здания увеличилась с 201 до 1090 квадратных метров, а пассажиров теперь будут обслуживать в более комфортных условиях, передает Lada.kz.

Фото: АО «НК «Қазақстан темір жолы»
Фото: АО «НК «Қазақстан темір жолы»

Похожие новости

В КТЖ отметили, что работы выполнены за счет собственных средств компании.

Вокзал станции Шетпе построен в 1967 году. Здесь выполнены устройство нового каркаса, монтаж кровли и фасада, прокладка инженерных сетей, внутренняя отделка помещений и благоустройство территории. В здании установлены новая мебель и современное оборудование. Использованы материалы казахстанского производства, - сообщили в пресс-службе КТЖ.

Отмечается, что площадь вокзала увеличена в несколько раз: с 201 до 1 090 квадратных метров.

Здание соответствует современным требованиям безопасности, энергоэффективности и доступности. Вокзал относится к 1 типу и ежедневно обслуживает около 100 пассажиров. Через станцию курсируют 16 пассажирских поездов по направлениям Семей, Караганда, Мангистау, Актобе, Атырау и Уральск, - отметили в компании.

8
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
С 26 июля регистрация по месту жительства в Казахстане будет проходить по новым правиламНовости Казахстана
21.07.2026, 15:38 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь