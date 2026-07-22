Железнодорожный вокзал на станции Шетпе открыли после реконструкции

АО «НК «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) завершило реконструкцию железнодорожного вокзала на станции Шетпе в Мангистауской области. После обновления площадь здания увеличилась с 201 до 1090 квадратных метров, а пассажиров теперь будут обслуживать в более комфортных условиях, передает Lada.kz.
В КТЖ отметили, что работы выполнены за счет собственных средств компании.
Вокзал станции Шетпе построен в 1967 году. Здесь выполнены устройство нового каркаса, монтаж кровли и фасада, прокладка инженерных сетей, внутренняя отделка помещений и благоустройство территории. В здании установлены новая мебель и современное оборудование. Использованы материалы казахстанского производства, - сообщили в пресс-службе КТЖ.
Отмечается, что площадь вокзала увеличена в несколько раз: с 201 до 1 090 квадратных метров.
Здание соответствует современным требованиям безопасности, энергоэффективности и доступности. Вокзал относится к 1 типу и ежедневно обслуживает около 100 пассажиров. Через станцию курсируют 16 пассажирских поездов по направлениям Семей, Караганда, Мангистау, Актобе, Атырау и Уральск, - отметили в компании.
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