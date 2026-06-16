В Мангистау реконструируют три вокзала: пропускная способность вырастет в несколько раз

В Мангистауской области продолжается масштабная модернизация железнодорожной инфраструктуры. О ходе реконструкции вокзалов в селах Мангистау, Бейнеу и Шетпе на заседании Правительства РК доложил глава региона Нурдаулет Килыбай, передает Lada.kz .

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По его словам, работы проводятся в рамках поручений по обновлению объектов железнодорожной инфраструктуры. Заказчиком всех проектов выступает АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Наиболее масштабные изменения ожидают вокзал станции Мангистау. После завершения реконструкции его площадь увеличится почти в 12 раз – с 763 до 8 899 квадратных метров. Пропускная способность вырастет с двух до четырех тысяч пассажиров в сутки.

Проект реконструкции вокзала получил положительное заключение государственной экспертизы еще в октябре 2024 года. Сейчас на объекте задействованы 158 рабочих и семь единиц техники. Общий объем строительно-монтажных работ выполнен на 56 процентов. Завершить проект планируется в ноябре 2026 года.

Параллельно ведется реконструкция вокзала в Бейнеу. После модернизации его пропускная способность увеличится более чем в два раза – с 1 200 до 2 500 пассажиров в сутки. Площадь здания возрастет с 205 до 3 430 квадратных метров.

Проектно-сметная документация направлена на государственную экспертизу в апреле текущего года, получить заключение планируется до конца июня. На строительной площадке работают 53 человека и шесть единиц спецтехники. Общий уровень готовности объекта составляет 25 процентов. Сдать обновленный вокзал также планируют в ноябре 2026 года, - рассказал Нурдаулет Килыбай.

Самыми быстрыми темпами продвигается реконструкция вокзала станции Шетпе. Здесь площадь здания увеличится с 201 до 1 103 квадратных метров, а пропускная способность возрастет со 100 до 200 пассажиров в сутки.

Проект находится на стадии получения государственной экспертизы, заключение ожидается уже 20 июня. На объекте работают 64 человека и две единицы техники. Готовность строительно-монтажных работ достигла 70 процентов. Завершение реконструкции намечено на июль 2026 года, - сообщил глава региона.

Как отметил Нурдаулет Килыбай, реализация проектов позволит создать более комфортные условия для пассажиров, повысить качество обслуживания и подготовить железнодорожную инфраструктуру региона к растущему пассажиропотоку.

Напомним, на железнодорожной станции «Мангистау» в Мунайлинском районе начались реконструкционные работы. Они ведутся в соответствии с поручением Главы государства, в целях активизации сферы туризма в направлении развития инфраструктурных объектов.