Впервые за 20 лет в Мангистау обновили коммунальный автопарк

В нашем регионе впервые за два десятилетия полностью обновили парк специализированной коммунальной техники, сообщает Lada.kz .

Фото областного акимата

Как передает пресс-служба главы региона, обновление автопарка коммунальных предприятий в области стало крупнейшим за последние 20 лет.

Для укрепления материально-технической базы коммунальных служб акимат Мангистауской области заключил соглашение с АО «КАМАЗ Инжиниринг» на поставку 115 единиц специализированной техники, которая распределена между всеми городами и районами региона.

Наибольшее количество техники получил Жанаозен - 27 единиц. В Актау направили 24 единицы. Бейнеускому району передали 14 единиц, Мунайлинскому и Мангистаускому районам - по 13, Каракиянскому и Тупкараганскому районам - по 12 единиц.

Автопарки государственных коммунальных предприятий пополнились мусоровозами, дорожными и вакуумными машинами, самосвалами и другой специализированной техникой, предназначенной для санитарной очистки и благоустройства населенных пунктов.

Работа по дальнейшему обновлению материально-технической базы коммунальных предприятий будет продолжена, а автопарки городов и районов региона планируют и дальше пополнять современной спецтехникой.