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23.07.2026, 11:59

Более 3,3 трлн теңге инвестиций: как изменится Мангистау

Общество 0 2 170 Сергей Кораблев

За последние три года в экономику региона привлечено свыше 3,3 триллиона теңге инвестиций. Какие крупные проекты планируют реализовать в Мангистауской области, сообщает Lada.kz.

Фото ЦОК региона
Фото ЦОК региона

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По данным центра общественных коммуникаций, за последние три года объем инвестиций в основной капитал нашей области превысил 3,3 триллиона теңге.

Инвестиционный портфель региона включает 76 проектов, реализация которых намечена на 2026-2032 годы. Ожидается, что благодаря этим инициативам в области появится свыше 11 тысяч новых рабочих мест.

Одним из ключевых направлений инвестиционной политики остается диверсификация экономики. Основной акцент делается на развитие транспортно-логистической отрасли, агропромышленного комплекса и туризма.

Мангистауская область, расположенная на пересечении международных транспортных коридоров, также продолжает наращивать логистический потенциал. За последние 5 лет объем перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту увеличился более чем в 3 раза.

Одним из крупнейших проектов станет строительство многофункционального морского терминала совместно с китайской компанией Guo You Resources Group. Его проектная мощность составит до 15 миллионов тонн грузов в год. На первом этапе планируется привлечь до 300 миллионов долларов США инвестиций и создать около 500 рабочих мест.

Еще одним перспективным направлением станет развитие Каспийского кластера аквакультуры. В регионе уже реализуются проекты в сфере рыбного хозяйства общей стоимостью более 27 миллиардов тенге, благодаря которым появится свыше 260 новых рабочих мест.

Также в Мангистауской области планируют создать экспортно ориентированный агропромышленный кластер на базе верблюдоводства. Проект предусматривает строительство шести производственных комплексов, создание порядка 290 рабочих мест и вовлечение более 1000 фермерских и семейных хозяйств.

Особое внимание уделяется развитию туризма. Сегодня в регионе действуют 248 туристических маршрутов, а количество туристов, посетивших Мангистаускую область в 2023-2025 годах, увеличилось на 9,3%.

Продолжается и реализация проектов по строительству визит-центра и туристического комплекса в урочище Бозжыра, а также привлечение частных инвестиций в развитие туристической инфраструктуры.

 

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