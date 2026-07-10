На Бозжыре планируют построить еще один визит-центр и этнокофейню

Одним из ключевых событий туристического сезона в Мангистау называют открытие визит-центра Бозжыры. С мая он уже работает в техническом режиме и ежедневно принимает 45–50 посетителей, предоставляя туристам необходимую информацию и сервис. Для повышения качества сервиса в урочище Бозжыра планируется строительство еще одного визит-центра и этнокофейни, передает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций (ЦОК).

Фото ЦОК региона

По данным акимата Мангистауской области, в январе — марте 2026 года регион посетили 67 793 туриста, что на 2% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Сегодня в области работают 22 туроператора, которые предлагают 248 туристических маршрутов, охватывающих природные, исторические и культурные достопримечательности.

По словам представителей туристической отрасли, как сообщает Aikyn.kz при коротких поездках большинство гостей выбирают в Мангистау именно Бозжыру. Вместе с тем туристы стремятся посетить и другие природные достопримечательности — долину Торыш, Кокалу, гору Шеркала, Айракты, урочища Кызылкуп и Бокты, а также солончак Тузбайыр.

Одним из ключевых событий этого года стало открытие визит-центра Бозжыры. С мая он работает в техническом режиме, ежедневно принимая 45–50 посетителей и предоставляя им необходимые туристические услуги.

При этом оценивать влияние нового объекта на туристический поток пока рано - официальное открытие запланировано на июль-август 2026 года. Тем не менее уже сейчас ожидается, что визит-центр повысит привлекательность маршрута, улучшит качество обслуживания туристов и укрепит туристический имидж Мангистауской области на международном уровне, - сообщает ЦОК.

Кто в числе самых частых иностранных гостей

Менеджер туристического агентства Mangystau Overland рассказала, что за последние годы в регионе заметно выросло число иностранных туристов.

По ее словам, чаще всего в регион приезжают путешественники из Италии, а также из Японии, Китая и Германии.

Интересно, что многие из них практически не задерживаются в городе - утром сразу отправляются в путешествие по природным достопримечательностям, а по возвращении нередко едут прямо в аэропорт, - рассказала менеджер туристического агентства.

Туристический сезон в Мангистау длится с апреля по октябрь.

Менеджер туристического агентства рассказала, с какими трудностями сталкиваются путешественники во время посещения природных достопримечательностей Мангистау. По ее словам главной проблемой остается отсутствие асфальтированных дорог к большинству туристических объектов.

До большинства природных достопримечательностей асфальтированные дороги пока не проложены. После участка с твердым покрытием приходится ехать по грунтовым дорогам, поэтому для таких поездок лучше всего подходят внедорожники. Мы всегда берем с собой палатки, маркизы и большой запас воды — все это уже предусмотрено в наших автомобилях, — рассказала менеджер туристического агентства.

Для развития туризма в регионе реализуется несколько инвестиционных проектов в этом направлении. В частности, продолжается строительство 14,9 километра автомобильной дороги к верхней смотровой площадке урочища Бозжыра.

В ЦОК региона также сообщили, что запланированы строительство еще одного визит-центра и этнокофейни в популярном туристическом месте.

Отмечается, что всего в области определены 30 перспективных туристических локаций, которые включают природные, исторические и культурные объекты. На этих территориях поэтапно развивается необходимая инфраструктура. При этом строительство визит-центров предусмотрено не для всех объектов — решения будут приниматься с учетом туристического потока, наличия инженерной инфраструктуры и инвестиционных возможностей.

Важным проектом для развития туризма станет и аэропорт Кендерли, который обещает улучшить транспортную доступность курортной зоны. Еще одним значимым направлением остается работа по включению подземных мечетей Мангистау в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В номинацию «Скальные мечети полуострова Мангистау» входят подземные мечети Бекет ата (Огланды), Караман ата, Шакпак ата, Шопан ата и Султан-эпе.