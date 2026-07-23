Скейт-парк в Актау разваливается на глазах: акимат рассказал о его судьбе

Скейтбордисты в очередной раз пожаловались на состояние площадки в парке «Акбота». Многочисленные дыры в покрытии, разрушенные элементы конструкций и торчащий металлический каркас создают реальную угрозу получения травм, сообщает Lada.kz .

Фото предоставил скейтбордист Борис Родионов, сгенерированные с помощью ИИ

По словам скейтбордистов, площадка давно нуждается в капитальном ремонте.

Многочисленные отверстия в деревянном покрытии, поврежденные рампы.

Также отсутствуют элементы настила, открытый металлический каркас.

Несмотря на аварийное состояние, объект продолжает оставаться доступным для детей и подростков.

Скейтбордисты опасаются, что эксплуатация площадки может привести к серьезным травмам.

Видел, как там дети просили одного из взрослых починить хоть что-нибудь. Вроде как это был чей-то папа или дядя, а может, просто работник местных аттракционов. Притащил свою дрель, и видно было, что он и сам понятия не имел, как это чинить, - рассказал скейтбордист Борис Родионов.

В городском акимате сообщили, что скейт-площадка войдет в проект масштабной реконструкции парка «Акбота».

На реконструкцию парка выделено 2,5 миллиарда тенге. Генеральным инвестором проекта выступает компания NCOC, а подрядчиком определено ТОО «Оңдасын Строй».

Общая площадь парка превышает 107 тысяч квадратных метров. Проект предусматривает создание современного общественного пространства с новым благоустройством, озеленением, освещением, пешеходными зонами и обновленной инфраструктурой.

Чиновники также отметили, что предприниматели, ранее работавшие на территории парка, уже переведены на другие площадки, а на объекте начались работы по установке строительного ограждения. После завершения мобилизационных мероприятий подрядчик приступит к освоению выделенных средств и реализации проекта.

Конкретные же сроки капитального ремонта скейт-площадки и ответа на вопрос, почему потенциально опасный объект до сих пор не закрыт для посетителей, в акимате не озвучили.