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23.07.2026, 15:12

Скейт-парк в Актау разваливается на глазах: акимат рассказал о его судьбе

Общество 0 2 004 Сергей Кораблев

Скейтбордисты в очередной раз пожаловались на состояние площадки в парке «Акбота». Многочисленные дыры в покрытии, разрушенные элементы конструкций и торчащий металлический каркас создают реальную угрозу получения травм, сообщает Lada.kz.

Фото предоставил скейтбордист Борис Родионов, сгенерированные с помощью ИИ
Фото предоставил скейтбордист Борис Родионов, сгенерированные с помощью ИИ

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По словам скейтбордистов, площадка давно нуждается в капитальном ремонте.

Многочисленные отверстия в деревянном покрытии, поврежденные рампы.

Также отсутствуют элементы настила, открытый металлический каркас.

Несмотря на аварийное состояние, объект продолжает оставаться доступным для детей и подростков.

Скейтбордисты опасаются, что эксплуатация площадки может привести к серьезным травмам.

Видел, как там дети просили одного из взрослых починить хоть что-нибудь. Вроде как это был чей-то папа или дядя, а может, просто работник местных аттракционов. Притащил свою дрель, и видно было, что он и сам понятия не имел, как это чинить, - рассказал скейтбордист Борис Родионов.

В городском акимате сообщили, что скейт-площадка войдет в проект масштабной реконструкции парка «Акбота».

На реконструкцию парка выделено 2,5 миллиарда тенге. Генеральным инвестором проекта выступает компания NCOC, а подрядчиком определено ТОО «Оңдасын Строй».

Общая площадь парка превышает 107 тысяч квадратных метров. Проект предусматривает создание современного общественного пространства с новым благоустройством, озеленением, освещением, пешеходными зонами и обновленной инфраструктурой.

Чиновники также отметили, что предприниматели, ранее работавшие на территории парка, уже переведены на другие площадки, а на объекте начались работы по установке строительного ограждения. После завершения мобилизационных мероприятий подрядчик приступит к освоению выделенных средств и реализации проекта.

Конкретные же сроки капитального ремонта скейт-площадки и ответа на вопрос, почему потенциально опасный объект до сих пор не закрыт для посетителей, в акимате не озвучили.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Здравствуйте Лада! Узнайте идет ли полив деревьев за закрытым забором парка. Хотя бы пару раз за лето надо полить.
23.07.2026, 10:40
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