Что мешает развитию скейтбординга в Актау

Пока в Актау жалуются на состояние скейтпарка и нехватку мест для катания, 27-летний скейтбордист Борис Родионов просто берет доску и продолжает тренироваться. Он мечтает найти единомышленников и собрать вокруг фристайла новое сообщество. Почему он сравнивает себя с глубоководной рыбой-удильщиком и что мешает развитию скейтбординга в городе - в материале Lada.kz .

Фото Бориса Родионова

С 13 по 19 июля в Актау пройдет серия бесплатных открытых встреч по фристайл-скейтбордингу. Занятия будут проходить ежедневно с 18:00 до 21:00.

К участию приглашаются все желающие - как те, кто никогда не стоял на скейтборде, так и опытные райдеры, желающие попробовать новое направление.

Организатор встреч Борис Родионов занимается скейтбордингом с 11–12 лет. За это время он несколько раз бросал катание, однако неизменно возвращался к доске.

Если ты так или иначе возвращаешься к чему-то неоднократно, даже спустя годы, значит, это действительно твое, — считает молодой человек.

Однажды после нескольких лет перерыва он случайно встретил группу молодых скейтеров у монумента «Вечный огонь».

Увиденное вдохновило его вновь встать на доску и серьезно заняться развитием своих навыков.

Со временем привычный стрит-скейтбординг стал казаться ему однообразным. Тогда Борис обратил внимание на фристайл - одно из старейших направлений скейтбординга, особенно популярное в 70-80-х годах.

Во фристайле очень много разных движений и стоек. Начать изучать его можно с совершенно разных сторон. Некоторые трюки можно осваивать, даже не зная практически ничего. Кроме того, здесь сохранились культура и индивидуальность скейтеров. Каждый специализируется на чем-то своем, - рассказывает парень.

По словам Бориса, в отличие от стрит- и парк-стилей, для фристайла не нужны рампы и сложные препятствия. Достаточно скейтборда и подходящей ровной поверхности.

Мест для катания недостаточно

При этом именно с поиском подходящего места в Актау, по словам скейтбордиста, возникают сложности.

Однозначно мест недостаточно. Они либо оставляют желать лучшего, либо слишком удалены друг от друга. Можно подумать, что везде, где есть дорога, можно кататься, но на практике все гораздо сложнее, - говорит Борис Родионов.

Он объясняет, что обычная плитка зачастую неудобна для скейтбординга: она может быть скользкой или «гулять» под ногами. Хороший асфальт, напротив, порой оказывается слишком цепким и сковывает движения.

Наиболее подходящим вариантом Борис считает ровное сплошное бетонное покрытие без плитки - поверхность должна быть не слишком скользкой, но и не чрезмерно цепкой.

По его словам, своеобразной «Меккой» местных скейтеров долгое время остается территория у монумента «Вечный огонь». Однако и там есть свои сложности.

Поверхность скользкая, места мало, часто бывает много маленьких детей. Кроме того, некоторым людям само присутствие человека со скейтбордом может не нравиться, - отмечает молодой человек.

При этом Борис признается, что нередко встречает и обратную реакцию: прохожие останавливаются, наблюдают за тренировками и с интересом задают вопросы.

«Если бы вы видели этот скейтпарк, запретили бы детям туда ходить»

Говоря о скейт-инфраструктуре Актау, Борис подчеркивает, что высказывает личное мнение. По его предположению, развитие подобных площадок пока просто не относится к числу приоритетных городских задач.

Кто-то скажет: «Да у нас же есть скейтпарк! Почему вы там не катаетесь?». Я отвечу: если бы вы его видели, вы бы запретили детям туда ходить. Крохотный, исписанный, замусоренный, а фигуры давно с проломленными дырами. Туда начали таскать деревянные элементы с помоек, чтобы делать из них новые «препятствия». Выглядит все крайне ненадежно и опасно, - рассказал скейтбордист.

Молодой человек отмечает, что в последние годы видит изменения в городе и надеется, что внимание со временем обратят и на скейт-инфраструктуру. Если в Актау и строить полноценный скейтпарк, то подходить к проекту необходимо профессионально.

Не из таких хрупких материалов, как дерево, а как положено - из бетона и руками тех, кто действительно знает, как это строить. Если просто сделать бетонный скейтпарк «на глаз», это приведет только к травмам. Нужны четкие замеры и проект, а не обычные строители, которые никогда таким не занимались, - считает Борис.

В качестве удачного примера он приводит бетонный скейтпарк в Тбилиси, где ему довелось кататься лично.

Что скейтбордист предложил бы властям Актау

По мнению скейтбордиста, прежде всего необходимо понять, сколько жителей действительно заинтересованы в появлении подобных площадок.

Если бы я был на месте властей, для начала провел бы сбор информации - всеобщий опрос, чтобы увидеть реальную картину. Думаю, откликнулись бы не только скейтеры. Идею могли бы поддержать родители детей и подростков, которые думают, чем занять своих детей помимо сидения в Сети, - говорит он.

Молодой человек признает, что строительство полноценного бетонного скейтпарка - дорогостоящий проект. Особенно с учетом удаленности Актау от других крупных городов страны. Начинать можно с небольших безопасных площадок и поддержки инициатив самих энтузиастов.

У меня есть мечта собрать группу фристайл-скейтбордистов, которым скейтпарки в целом не обязательны. Но это не значит, что тех, кому нравится другой стиль катания, нужно оставлять в безнадежном положении. Даже если полноценный бетонный парк - задача не ближайшего будущего, уже сейчас можно развивать небольшие безопасные площадки, - считает он.

Для занятий фристайлом, по словам Бориса, достаточно ровной сплошной поверхности без плитки.

Мне хотелось бы, чтобы в Актау было больше возможностей для тех, кто хочет заниматься скейтбордингом. Но пока этого нет, я решил начать с малого - просто собрать людей, которым это интересно, и поделиться тем, что умею сам, - говорит Борис Родионов.

Послание от чемпиона мира: «Распространяй фристайл в Казахстане!»

Своеобразным напутствием для Бориса стала история с его первой специализированной доской для фристайла.

По словам скейтбордиста, он приобрел ее у британца Тони Гейла - чемпиона мира по фристайл-скейтбордингу. Борис попросил спортсмена оставить автограф или написать несколько слов.

В ответ Тони Гейл написал:

Boris, spread freestyle through Kazakhstan! - вспоминает Борис.

В переводе фраза означает: «Борис, распространяй фристайл по Казахстану!»

Теперь Борис признается, что в некотором смысле действительно пытается следовать этому напутствию.

Почему символом фристайла стала рыба-удильщик

Отдельная часть увлечения Бориса - авторские стикеры на тему фристайл-скейтбординга.

Один из них посвящен рыбе-удильщику, и выбор необычного символа оказался далеко не случайным.

Борис сравнивает развитие скейтбординга с эволюцией живых существ. Первым оформленным стилем был фристайл - плавный, техничный и построенный на балансе человека и доски.

Позже появился Vert - катание в рампах. Его Борис сравнивает с птицами, стремящимися взлететь. Современный Street с лестницами, перилами и бетонными городскими пространствами для него символизирует более сложную жизнь млекопитающих.

Фристайл - это плавные и балансирующие в воде рыбы. Верт - птицы, пытающиеся взлететь как можно выше. А сложный стрит в бетонных джунглях - млекопитающие и сложная жизнь. Поэтому лично для меня символ фристайла - рыба. Прото-скейтбординг, - объясняет Борис.

По словам скейтбордиста, эта рыба живет там, куда почти не проникает свет, и вынуждена терпеливо ждать, используя собственный «фонарь».

Я чувствую себя словно эта рыба. Я на дне мира фристайла. У нас в стране его практически нет. У меня не осталось даже просто других знакомых скейтеров, чтобы разбавить это «подводное одиночество». Мне остается надеяться на себя, выжидать и продолжать светить своим условным «фонариком» в этой «тьме», - рассказал Борис Родионов.

Что ждет участников бесплатных встреч

Во время занятий участники смогут познакомиться с фристайл-скейтбордингом, освоить базовые элементы и первые трюки, покататься под музыку и пообщаться с единомышленниками. По желанию Борис также готов снять памятные видеоролики. Каждый участник получит тематический стикер.

Наличие собственного скейтборда желательно. При этом Борис готов проконсультировать новичков по выбору доски и комплектующих.

Для тех, кто впервые встанет на скейтборд, будет одно, для более опытных участников - другое. Некоторые движения можно начать осваивать вообще без подготовки. Думаю, что-то обязательно найдется для каждого, кому интересно попробовать, - отметил он.

Если встречи заинтересуют жителей, Борис намерен продолжить их проводить.

Даже если никто не придет, я думаю, уже просто не смогу оставить все как есть и не пробовать время от времени найти единомышленников, - признается он.

Также Борис Родионов недавно запустил собственный YouTube-канал «Родионов Борис: Фристайл/Freestyle» , где по мере возможностей публикует контент, посвященный своему увлечению.

Для записи на бесплатные встречи можно обратиться по телефону: +7 (778) 701-39-24 (WhatsApp, Telegram).