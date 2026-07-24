«Разуйте глаза на проблему»: водители показали реальную ситуацию с газом в Актау

Автовладельцы вновь жалуются на сложности с заправкой сжиженным газом. Большинство АГЗС в городе и пригороде не работают, а на тех, где топливо есть, выстраиваются длинные очереди, сообщает Lada.kz .

Фото местной автоледи

Местная автоледи решила лично проверить ситуацию с наличием сжиженного газа на автозаправочных станциях.

По ее словам, она проехала маршрут от гипермаркета «Анвар» в микрорайоне Шыгыс-2 практически до села Мангистау, а также посетила АГЗС в разных районах города и на выезде из него.

Из большого количества заправок работала лишь одна станция, однако и там образовалась длинная очередь.

По ее словам, газ также был на одной из заправок в 27-м микрорайоне, но автомобилистам пришлось ждать своей очереди. При этом АГЗС в районе села Оймаша (бывший Приозерный), а также заправки по дороге от аэропорта в сторону новых микрорайонов, по словам женщины, оказались закрыты.

«Уже слов нормальных нет. Сегодня проехала по заправкам с газом — из такого количества работала только одна, и то с большой очередью. Нам пишут, что проблем с газом по городу нет. Как нет? Разуйте глаза», — возмущается жительница.

В подтверждение своих слов она предоставила в редакцию более 30 фотографий, на которых, по ее утверждению, запечатлены закрытые автогазозаправочные станции.

Корреспондент Lada.kz направил официальный запрос в компетентные органы с просьбой разъяснить причины сложившейся ситуации, сообщить о наличии запасов сжиженного газа и сроках нормализации работы автогазозаправочных станций.