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23.07.2026, 20:12

«Разуйте глаза на проблему»: водители показали реальную ситуацию с газом в Актау

Общество 0 2 144 Сергей Кораблев

Автовладельцы вновь жалуются на сложности с заправкой сжиженным газом. Большинство АГЗС в городе и пригороде не работают, а на тех, где топливо есть, выстраиваются длинные очереди, сообщает Lada.kz.

Фото местной автоледи
Фото местной автоледи

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Местная автоледи решила лично проверить ситуацию с наличием сжиженного газа на автозаправочных станциях.

По ее словам, она проехала маршрут от гипермаркета «Анвар» в микрорайоне Шыгыс-2 практически до села Мангистау, а также посетила АГЗС в разных районах города и на выезде из него.

Из большого количества заправок работала лишь одна станция, однако и там образовалась длинная очередь.

По ее словам, газ также был на одной из заправок в 27-м микрорайоне, но автомобилистам пришлось ждать своей очереди. При этом АГЗС в районе села Оймаша (бывший Приозерный), а также заправки по дороге от аэропорта в сторону новых микрорайонов, по словам женщины, оказались закрыты.

«Уже слов нормальных нет. Сегодня проехала по заправкам с газом — из такого количества работала только одна, и то с большой очередью. Нам пишут, что проблем с газом по городу нет. Как нет? Разуйте глаза», — возмущается жительница.

В подтверждение своих слов она предоставила в редакцию более 30 фотографий, на которых, по ее утверждению, запечатлены закрытые автогазозаправочные станции.

Корреспондент Lada.kz направил официальный запрос в компетентные органы с просьбой разъяснить причины сложившейся ситуации, сообщить о наличии запасов сжиженного газа и сроках нормализации работы автогазозаправочных станций.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Rakka202
Rakka202
Один дед под конец февраля 2022 года от скуки захотел движухи сидя на теплом кресле. Вот пошел пятый год этой самой "движухи", и, что дальше? Ничего хорошего, кроме проблем с логистикой, цены почти на все взлетели и острая нехватка ГСМ в стране бомбических "движух". Теперь и нас коснулась эта "движуха", и полчище комаров с севера устремились сюда высасывать весь бензин до талого и в дополнительных канистров нагло заливают. Хорошо что бравые пограничники пресекают любые попытки незаконного вывоза топлива. Не хватало чтобы из-за их проблемы мы страдали.
23.07.2026, 18:31
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