«Легкий заработок» с тяжелыми последствиями: полиция Мангистау сделала важное предупреждение

Жителей региона предупредили об опасной схеме мошенников, которые под видом удаленной работы и быстрого заработка вовлекают людей в так называемое дропперство, сообщает Lada.kz .

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В департаменте полиции Мангистауской области призвали жителей быть осторожными с предложениями о «легком заработке» в интернете.

Мошенники все чаще используют так называемых дропперов - людей, которые предоставляют свои банковские карты, счета или электронные кошельки для перевода, обналичивания или сокрытия денежных средств, полученных преступным путем.

Злоумышленники обещают высокий доход без опыта и вложений, предлагают открыть новую банковскую карту или передать реквизиты уже существующей, а также обещают вознаграждение за получение и дальнейший перевод денег. При этом они убеждают потенциальных участников, что такие действия являются законными.

В полиции предупреждают, что передача банковских реквизитов третьим лицам или участие в сомнительных финансовых операциях может повлечь уголовную ответственность. Даже если человек не знал о преступном происхождении денежных средств, участие в подобных схемах может иметь серьезные правовые последствия.

Жителям региона рекомендуют не передавать посторонним банковские карты, счета, логины, пароли и SMS-коды, не соглашаться на предложения о заработке, связанном с переводом денег, тщательно проверять работодателей и вакансии в интернете, а при малейших сомнениях прекращать общение и обращаться в правоохранительные органы.

В департаменте полиции призвали жителей сохранять бдительность и не позволять мошенникам использовать себя в преступных схемах.