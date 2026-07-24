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24.07.2026, 09:00

Миллионы тонн нефти: какие проекты внедрят для развития крупнейших месторождений Мангистау

Общество 0 4 346 Сергей Кораблев

Председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов в ходе рабочей поездки в Мангистаускую область провел производственные совещания на предприятиях «Каражанбасмунай», «Озенмунайгаз» и «Мангистаумунайгаз». На встречах обсудили вопросы увеличения добычи нефти, восполнения ресурсной базы, внедрения цифровых технологий и улучшения условий труда работников, сообщает Lada.kz.

Фото «КазМунайГаза»
Фото «КазМунайГаза»

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На совещании в АО «Озенмунайгаз» участники обсудили реализацию долгосрочной стратегии развития предприятия. Рассмотрены меры по повышению коэффициента извлечения нефти и обеспечению устойчивой добычи до 5,9 млн тонн нефти к 2030 году, сообщила пресс-служа «НК «КазМунайГаз». 


Особое внимание было уделено программе реабилитации зрелых месторождений, совершенствованию системы управления заводнением на 157 зонах разработки и созданию интегрированной гидродинамической модели месторождений Узень и Карамандыбас.
Одним из ключевых приоритетов определено восполнение ресурсной базы, в том числе за счет бурения двух оценочных скважин глубиной более 3000 метров. Ожидаемый прирост ресурсов составит свыше 500 тысяч тонн нефти.

Кроме того, в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта на предприятии продолжается внедрение ИИ-агентов на базе интеллектуальной системы ABAI, которые будут использоваться для поддержки инженерных решений, повышения эффективности геолого-технических мероприятий и совершенствования разработки месторождений.

На совещании в АО «Мангистаумунайгаз» также рассмотрели реализацию долгосрочной стратегии развития месторождений. Обсуждены меры по наращиванию ресурсной базы, в том числе освоение спутниковых месторождений с совокупными геологическими запасами свыше 20 млн тонн.

Разработаны Концепция развития геологоразведочных работ и Дорожная карта до 2032 года, предусматривающие проведение 3D-сейсморазведки на шести спутниковых месторождениях, бурение оценочных скважин, построение современных геологических моделей, а также расширение горных отводов месторождений Каламкас, Жетыбай и Южный Жетыбай. Помимо этого, планируется провести поисково-разведочные работы на глубокозалегающих триас-палеозойских горизонтах и изучить новые перспективные участки Южно-Мангышлакского и Устюрт-Бузачинского нефтегазоносных бассейнов.
По итогам совещаний Асхат Хасенов поручил руководству «Озенмунайгаза» и «Мангистаумунайгаза» обеспечить реализацию стратегических инициатив по увеличению ресурсной базы и цифровой трансформации производственных процессов. Кроме того, перед предприятиями поставлены задачи по дальнейшему улучшению социально-бытовых условий работников.

Еще одно совещание было посвящено дальнейшему развитию АО «Каражанбасмунай». 

Особое внимание здесь уделили развитию Прибрежной зоны — одному из ключевых проектов предприятия по наращиванию запасов нефти. В настоящее время здесь уже пробурены восемь оценочных и 12 эксплуатационных скважин. Ожидается, что реализация проекта позволит увеличить геологические запасы нефти до 12 млн тонн, а извлекаемые — до 3 млн тонн.

На совещании также рассмотрели вопросы повышения эффективности разработки месторождения с учетом высокой вязкости нефти. В частности, обсуждалось дальнейшее освоение Восточного участка, где применяются технологии паротеплового воздействия, включая чередующуюся закачку пара и воды. Кроме того, речь шла и о повышении нефтеотдачи пластов.

В «Каражанбасмунай» также внедряют цифровые решения для автоматизации управления автопарком и контроля работ повышенной опасности. На предприятии расширяются возможности информационной системы ABAI, в которой используются алгоритмы искусственного интеллекта для оптимизации добычи, повышения точности инженерных расчетов и поддержки принятия производственных решений.

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