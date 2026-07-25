За рестораном «Айдын» в Актау снова кипят строительные работы

Местные жители вновь обеспокоены ситуацией на участке за рестораном «Айдын». Территория, которая ранее была огорожена, стала значительно больше, а на месте замечены рабочие с отбойными молотками, сообщает Lada.kz .

Фото местных жителей

По словам горожан, территория, огороженная профлистом, заметно увеличилась по сравнению с мартом этого года.

Также горожане прислали видео, на котором несколько рабочих выполняют работы с использованием отбойных молотков.

Что происходит? Работают отбойными молотками. Очередной раз вмешательство в природные чудеса, - говорит автор видео.

Большинство пользователей соцсетей выражает возмущение возможным вмешательством в природный ландшафт, опасаясь уничтожения одной из достопримечательностей, и требуют от властей разъяснить, кто разрешил проведение работ на данном участке.

В связи с поступившими новыми обращениями корреспондент направил запросы в уполномоченные государственные органы с просьбой разъяснить, какие именно работы ведутся на участке, имеются ли необходимые разрешительные документы и соответствуют ли они требованиям законодательства.

На момент публикации ответы от компетентных лиц не поступили.

Напомним, ранее местные жители выражали обеспокоенность появлением ограждения за рестораном «Айдын» и просили проверить законность возможного строительства.